V Minsku zadržali viac ako 300 ľudí počas protestov

Minsk 6. decembra (TASR) - Viac ako 300 osôb zadržali v nedeľu v Minsku počas protestov proti dlhoročnému prezidentovi krajiny Alexandrovi Lukašenkovi, informovala agentúra AP.



Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc hlavného mesta. Demonštranti sa rozdelili na menšie skupiny, čo je nový postup opozície, pretože to sťažuje zásah bezpečnostných zložiek, píše AP.



"Veríme! Môžeme! Zvíťazíme!" skandovali demonštranti. Viacerí z nich mali oblečené kostýmy Santa Clausa a masky s podobizňou Lukašenka. Niesli i banner s nápisom "Daj Bielorusku darček: Odíď!", dodáva AP.



Polícia v Minsku uviedla, že zadržala viac ako 300 osôb. Protestné zhromaždenia sa konali i v ďalších mestách v krajine.



Séria protestov v Bielorusko sa začala po Lukašenkovom spornom znovuzvolení v prezidentských voľbách 9. augusta. Podľa opozície boli voľby sfalšované a ich skutočnou víťazkou je Sviatlana Cichanovská, ktorá po voľbách opustila Bielorusko a uchýlila sa do Litvy. Demonštrácie majú rôznu formu - od masových pochodov a zhromaždení cez pravidelné akcie seniorov, študentov či lekárov po protesty jednotlivcov.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v piatok uviedla, že situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv v Bielorusku sa aj naďalej zhoršuje. Zároveň poukázala na hromadné zatýkanie osôb vrátane novinárov a početné obvinenia z mučenia.



V súvislosti so zmanipulovanými voľbami a brutalitou voči demonštrantom i opozícii uvalili EÚ aj USA na predstaviteľov bieloruského režimu sankcie, pripomína AP.