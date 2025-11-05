< sekcia Zahraničie
V minulosti vyhosteného Iránca Británia deportovala do Francúzska
Britské ministerstvo vnútra v stredu potvrdilo odchod iránskeho muža, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva druhýkrát 18. októbra.
Londýn 5. novembra (TASR) - Z Veľkej Británie bol po druhýkrát deportovaný Iránec, ktorý sa po svojom prvom vyhostení do Francúzska vrátil na malom člne. Muža úrady odhalili na základe biometrických údajov a okamžite ho zadržali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA .
Deportovaný bol na základe programu uzavretého medzi Britániou a Francúzskom, ktorý funguje na princípe „jeden dnu, jeden von“. Na jej základe môžu byť vrátení ľudia, ktorí sa dostanú do Británie z Francúzska cez Lamanšský prieliv na člnoch, respektíve vymenení za rovnaký počet ľudí, ktorí už legálne požiadali o azyl.
Cieľom britskej vlády bolo odstrašiť migrantov. Návrat migranta vyvolal vlnu kritiky voči vláde, ktorá trvá na tom, že jeho odhalenie v čase príchodu „dokazuje, že systém funguje“.
Podľa britskej ministerky vnútra Shabany Mahmoodovej každý, kto sa chce vrátiť do Spojeného kráľovstva po deportácii, stráca čas a peniaze.
„Urobím všetko, čo bude potrebné, aby som zvýšila počet vyhostených nelegálnych migrantov a zabezpečila naše hranice,“ zdôraznila ministerka.
Iránec bol vrátený do Francúzska 19. septembra a denníku Guardian povedal, že bol obeťou pašerákov. „Keby som mal pocit, že Francúzsko je pre mňa bezpečné, nikdy by som sa nevrátil do Spojeného kráľovstva,“ povedal pre denník.
Podľa britského ministerstva vnútra bolo doteraz v rámci programu do Francúzska vrátených 94 migrantov a do Spojeného kráľovstva ich prišlo 57.
