V Mississippi popravili najdlhšie čakajúceho odsúdenca na trest smrti

Parchman 26. júna (TASR) - Muž z amerického štátu Mississippi, ktorý v cele smrti strávil takmer 50 rokov, bol v stredu popravený v štátnej väznici v Parchmane smrtiacou injekciou. Išlo o druhú popravu v USA tento týždeň. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



Richarda Geralda Jordana (79) v roku 1976 odsúdili na trest smrti za vraždu a únos Edwiny Marterovej. Vietnamskému veteránovi s posttraumatickou stresovou poruchou posledné odvolanie zamietol Najvyšší súd USA.



Zo záznamov súdu vyplýva, že v januári 1976 Jordan zavolal v meste Gulfport do banky a požiadal o rozhovor s bankovým špecialistom pre pôžičky a úvery. Po informácii, že s ním môže hovoriť riaditeľ banky Charles Marter, zavesil a v telefónnom zozname si vyhľadal adresu Marterovcov a uniesol jeho manželku Edwinu Marterovú.



Podľa súdnych záznamov ju odviedol do lesa a zastrelil. Následne zavolal manželovi, tvrdil, že je v bezpečí, a žiadal výkupné 25.000 dolárov. Zadržali ho, keď si šiel vyzdvihnúť peniaze. Jordan sa priznal k vražde a doviedol úrady k telu, ktoré ukryl v lese.



Manžel a dvaja synovia Edwiny Marterovej sa neplánovali zúčastniť na poprave. „Malo sa to stať už dávno,“ povedal jeden zo synov, Eric Marter pre agentúru AP.



„Chcem sa ospravedlniť rodine obete,“ povedal odsúdený, keď dostal v stredu príležitosť povedať záverečné vyhlásenie. Poďakoval sa právnikom a manželke a požiadal o odpustenie. „Uvidím vás na druhej strane, všetkých,“ zneli jeho posledné slová. Podľa zástupcov väznice sa poprava začala o 18.00 h miestneho času (01.00 SEČ). Čas smrti bol stanovený na 18.16 h.



Jordanova poprava bola treťou v štáte Mississippi za posledných 10 rokov. Predtým posledná sa uskutočnila v decembri 2022.