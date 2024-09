V Missouri a Texase popravili mužov odsúdených na smrť

Washington 25. septembra (TASR) — V Spojených štátoch vykonali v utorok dva rozsudky smrti. V štáte Missouri popravili 55-ročného Afroameričana Marcellusa Williamsa odsúdeného za vraždu, ktorý však až do konca trval na svojej nevine. V Huntsville v Texase popravili 38-ročného Travisa Mullisa, ktorý usmrtil svojho trojmesačného syna, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Oboch mužov popravili smrtiacou injekciou. Počet popráv v USA tak stúpol tento rok na 16. Ďalšie dve sú naplánované na štvrtok.



Mullis pred popravou povedal, že svoj čin ľutuje a ospravedlnil sa matke svojho syna a príbuzným.



Williams bol odsúdený za zabitie bývalej novinárky Felicie Gayleovej v roku 1998. Za mŕtveho ho vyhlásili v utorok o 18.10 h miestneho času.



Williams do poslednej chvíle trval na svojej nevine. Národná asociácia pre podporu farebných ľudí (NAACP) vyzvala guvernéra štátu Missouri Michaela Parsona, aby pozastavil výkon rozsudku smrti, ten to však v utorok odmietol.



"Nijaká porota, nijaký súd — v odvolacom konaní ani na najvyššej úrovni — nikdy neverili Williamsovým tvrdeniam o nevine," povedal Parson.



Žiadosť o zastavenie Williamsovej popravy v utorok zamietol i Najvyšší súd USA.



Novinárku Gayleovú našli mŕtvu v jej dome so 43 bodnými ranami. Vyšetrovatelia predpokladali, že sa stala obeťou nevydareného vlámania.



Williamsa, ktorý už bol odsúdený za vlámanie a lúpež, obvinili na základe svedectva bývalého väzňa a niekdajšej priateľky, aj keď jeho DNA sa nenašla ani na vražednej zbrani — kuchynskom noži, ani na mieste činu.



Jeho popravu odložil najvyšší súd štátu Missouri v roku 2015 a následne v roku 2017 aj vtedajší guvernér Eric Greitens po tom, čo bola na noži objavená mužská DNA, ktorá sa nezhodovala s Williamsovou.



Tento rok miestna prokuratúra začala konanie na zrušenie jeho odsúdenia. V pondelok však najvyšší súd štátu Missouri rozhodol, že Williamsovu popravu nezastaví.



Trest smrti bol zrušený v 23 štátoch USA a pozastavený v šiestich ďalších — Arizone, Kalifornii, Ohiu, Oregone, Pensylvánii a Tennessee.