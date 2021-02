V Mjanmarsku pokračujú protesty, opozícia vyzvala na generálny štrajk

Rangún 22. februára (TASR) - Viac ako 1000 demonštrantov sa v pondelok zhromaždilo v najväčšom meste Mjanmarska Rangún po tom, čo opozícia vyzvala na generálny štrajk proti vojenskému prevratu spred troch týždňov. Urobili tak aj napriek tomu, že vládnuca junta pohrozila rozohnať dav streľbou, píše agentúra AP.



Demonštranti sa zišli pred budovou betónovými bariérami obkoleseného amerického veľvyslanectva. Do blízkosti konania protestu dorazilo 20 vojenských nákladných vozidiel s poriadkovou políciou.



Davy ľudí sa tam zhromaždili po tom, čo priaznivci mjanmarského tzv. Hnutia za občiansku neposlušnosť vyzvali ľudí, aby sa na pondelkový termín zjednotili.



Junta varovala pred generálnym štrajkom prostredníctvom verejného oznámenia, ktorú minulú nedeľu odvysielal štátny telerozhlas MRTV.



V nedeľu vyšli do ulíc mnohých mjanmarských miest tisíce demonštrantov. K protestom došlo deň po krvavo potlačenej demonštrácii v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj, kde polícia zastrelila pri rozháňaní davu dvoch ľudí. V nedeľu sa zároveň v mjanmarskom hlavnom meste Nepjito konal pohreb mladej ženy, prvej potvrdenej obete demonštrácií.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na Twitteri uviedol, že USA podniknú rázne kroky "proti tým, ktorí páchajú násilie na obyvateľoch Mjanmarska požadujúcich obnovenie svojej demokraticky zvolenej vlády".



K prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov.



Vo voľbách drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD) vedená laureátkou Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij. Tá v civilnej vláde zastávala funkciu štátnej kancelárky, čo je v Mjanmarsku funkcia fakticky sa rovnajúca premiérskemu kreslu.



Armáda po prevrate dosadila "prechodnú" vládu, ktorá bude podľa jej vyhlásení pri moci len do nových volieb.



Proti prevratu v krajine už tretí týždeň prebiehajú masové demonštrácie. Protestujúci žiadajú návrat civilnej vlády a tiež prepustenie Aun Schan Su Ťij z väzby. Armáda medzičasom pozatýkala stovky ľudí, často štrajkujúcich štátnych zamestnancov, ktorí na protest pritom puču odmietali pracovať.