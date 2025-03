V Mjanmarsku pozastavia potravinový program pre vyše milión ľudí

Rím 14. marca (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v piatok oznámil, že preruší potravinovú pomoc pre viac ako milión ľudí vo vojnou poničenom Mjanmarsku z dôvodu nedostatku financií. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa vyhlásenia WFP bude od apríla prerušená väčšina potravinových dávok napriek pokračujúcej humanitárnej kríze spôsobenej bojmi medzi vládou vojenskej junty a protivládnymi milíciami. Potravinová agentúra OSN vyčíslila hodnotu pomoci na 60 miliónov dolárov a vyzvala štáty, aby poskytli ďalšie peniaze.



WFP tvrdí, že dokáže pomôcť už len približne 35.000 najviac zraniteľných ľudí vrátane detí do päť rokov, tehotným ženám a fyzicky znevýhodneným ľuďom.



"Škrty budú mať ničivý dosah na najzraniteľnejšie komunity v krajine, z ktorých mnohé sú úplne závislé od podpory WFP, aby prežili. WFP je naďalej odhodlaný podporovať obyvateľov Mjanmarska, ale na to, aby sme mohli pokračovať v poskytovaní pomoci, je nevyhnutné získať ďalšie finančné prostriedky," uviedol zástupca WFP pre Mjanmarsko Michael Dunford.



Bezprostredne po vyhlásení nie je jasné, či je rozhodnutie dôsledkom pozastavenia humanitárnej pomoci administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa a postupnej likvidácie Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID).



"Je to všetko dohromady," odpovedal hovorca OSN Stéphane Dujarric novinárom na otázku, či sú za rozhodnutím americké škrty. "Všetky agentúry OSN sa aktívne podieľajú na spolupráci s americkými úradmi, aby im vysvetlili škody, bezprostredné škody, ktoré boli spôsobené," dodal.



Konflikt v Mjanmarsku sa začal po tom, ako armáda vo februári 2021 zvrhla demokraticky zvolenú vládu a potlačila rozsiahle protesty, v dôsledku čoho podľa údajov WFP dnes takmer tretina populácie nedokáže pokryť svoj minimálny denný príjem potravy a približne 2,3 milióna ľudí čelí hladomoru.