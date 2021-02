V Mjanmarsku sa piaty deň konali protesty proti vojenskému prevratu

Demonštranti s portrétmi mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij pochodujú počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom Rangúne 9. februára 2021. Foto: TASR/AP

Bangkok 10. februára (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa vrátili do ulíc mjanmarského najväčšieho mesta Rangún aj v stredu a protestovali už piaty deň po sebe proti uzurpácii moci armádou. Urobili tak aj napriek zákazu zhromažďovania, ktorý vyhlásilo vojenské velenie, píše agentúra AFP.Ako si všíma agentúra DPA, demonštranti prichádzajú na čoraz kreatívnejšie spôsoby, ako vyjadriť svoj odpor voči diktatúre. V Rangúne viac ako 100 žien žiadalo prepustenie zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij vo večernýchšatách, na ďalšom proteste vyzývali na koniec diktatúry kulturisti vyzlečení do pol pása, v meste Mjavadi zase vyšli do ulíc zdravotníci vo svojom zelenom zdravotnom oblečení.Polícia v predchádzajúci, štvrtý deň protestov vo viacerých mestách nasadila proti demonštrantom vodné delá, do davu v hlavnom meste Nepjito strieľala gumenými projektilmi a v meste Mandalaj použila slzotvorný plyn. Najmenej dvaja ľudia sú po zásahu gumenými projektilmi v kritickom stave.Tieto zhromaždenia sa konali napriek varovaniu junty, že podnikne kroky proti demonštráciám ohrozujúcimkrajiny. Vojenské velenie vyhlásilo zákaz zhromažďovania viac ako piatich ľudí a v 90 menších lokalitách na území 30 miest aj zákaz nočného vychádzania. Ten sa týka aj 44 oblastí v bývalej metropole Rangún.Medzinárodné spoločenstvo odsúdilo použitie sily zo strany armády a polície voči protestujúcim v Mjanmarsku.K prevratu v Mjanmarsku - niekdajšej Barme - došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila NLD vedená laureátkou Nobelovej ceny za mier a de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij.