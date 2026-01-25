< sekcia Zahraničie
V Mjanmarsku sa začala posledná fáza volieb, USDP už získala väčšinu
Kritici tieto voľby nepovažujú za slobodné, spravodlivé ani dôveryhodné. Nezúčastňujú sa na nich totiž strany, ktoré sú proti vládnucej junte.
Autor TASR
Mandalay 25. januára (TASR) - V Mjanmarsku sa v nedeľu začala tretia a posledná fáza volieb do momentálne rozpusteného dvojkomorového parlamentu. Juntou podporovaná Strana únie solidarity a rozvoja (USDP) je už na ceste k jednoznačnému víťazstvu. Kritici však tvrdia, že ide o podvod, ktorého cieľom je udržať armádu pri moci a vytvoriť ilúziu jej legitimity. TASR o tom informuje podľa správa agentúr AP a AFP.
Posledná fáza volieb sa začalo okolo 6. hodiny ráno (0.30 h SEČ) v desiatkach volebných obvodoch po celej krajine. USDP už získala väčšinu kresiel v prvých dvoch kolách volieb. Oficiálne výsledky sa očakávajú koncom budúceho týždňa, ale USDP by mohla vyhlásiť víťazstvo už v pondelok, píše AFP.
Podľa dostupných informácií si strana zabezpečila viac ako 85 percent kresiel v dolnej komore parlamentu a dve tretiny kresiel v hornej komore. Ústava vypracovaná armádou si zároveň dopredu vyhradzuje štvrtinu kresiel pre armádu v oboch komorách.
Kritici tieto voľby nepovažujú za slobodné, spravodlivé ani dôveryhodné. Nezúčastňujú sa na nich totiž strany, ktoré sú proti vládnucej junte.
V predchádzajúcich voľbách v roku 2020 stranu USDP prevalcovala Národná liga za demokraciu zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij. Tá je v súčasnosti rozpustená a nefigurovala na hlasovacích lístkoch. Nositeľka Nobelovej ceny navyše zostáva vo väzení.
Armáda sa chopila moci po vojenskom prevrate 1. februára 2021. Odvtedy sa Mjanmarsko zmieta v občianskej vojne, ktorá si vyžiadala tisíce mŕtvych. Junta sa usiluje potlačiť ozbrojený odpor Ľudových obranných síl (PDF), ako aj etnických ozbrojených skupín.
