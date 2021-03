V Mjanmarsku už bolo zabitých najmenej 54 a zadržaných vyše 1700 ľudí

Ženeva 4. marca (TASR) - Najmenej 54 ľudí už bolo v Mjanmarsku zabitých a vyše 1700 ďalších zadržaných od vojenského prevratu, ku ktorému tam došlo 1. februára. Uviedla to vo štvrtok vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, pričom tamojšiu armádu vyzvala, aby prestala s "brutálnymi zásahmi" voči demonštrantom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Mjanmarská armáda musí prestať s vraždením a väznením demonštrantov, uviedla Bacheletová vo vyhlásení. Ako ďalej zdôraznila, je "absolútne ohavné, že bezpečnostné sily strieľajú na pokojne demonštrujúcich ľudí ostrými nábojmi". Vyslovila tiež znepokojenie nad zdokumentovanými útokmi na "zdravotníkov i sanitky pokúšajúce sa poskytnúť ošetrenie zraneným".



K jej vyjadreniu došlo deň po tom, ako bolo na demonštráciách v Mjanmarsku podľa medializovaných správ zabitých minimálne 38 ľudí, pričom armáda strieľala do davov protestujúcich. Streda je dosiaľ vďaka tomuto vysokému číslu považovaná za dosiaľ najkrvavejší deň od prevratu.



Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo štvrtok uviedol, že pri protestoch zabili policajti a príslušníci armády od prevratu už najmenej 54 ľudí. "Skutočný počet obetí však môže byť ešte oveľa vyšší, toto sú len čísla, ktoré OHCHR dokázal overiť," uviedol úrad OSN vo vyhlásení.



OHCHR dosiaľ potvrdil 30 z 38 stredajších úmrtí ľudí usmrtených bezpečnostnými silami na demonštráciách vo viacerých mjanmarských mestách vrátane Rangúnu či Mandalaja, ktoré len za stredu hlásili iné agentúry OSN. V utorok usmrtili bezpečnostné sily podľa údajov OHCHR prinajmenšom jednu osobu, uplynulú nedeľu 18 ľudí a dovtedy päť osôb.



OHCHR uviedlo, že zdokumentovať okrem toho počty zranených osôb je náročné, na protestoch sa však podľa jeho informácií zranili "minimálne stovky ľudí".



Úrad tiež informoval, že od prevratu bolo "svojvoľne zadržaných" vyše 1700 ľudí a to pre účasť na protestoch či pre politické aktivity. Len v stredu pritom bolo takto zadržaných prinajmenšom 700 ľudí; mnohí z nich pri domových prehliadkach, ktoré vykonávala armáda.



Medzi "svojvoľne zadržanými" sú aj mjanmarskí politici, aktivisti, volební činitelia, učitelia, zdravotníci, novinári či mnísi. Bacheletová vyzvala na okamžité prepustenie takto zadržaných. Vyslovila tiež obavy zo zásahov zameraných voči mjanmarským médiám. V ostatných dňoch zadržali v krajine prinajmenšom 29 novinárov, z ktorých osem už bolo obvinených z trestných činov, ako sú podnecovanie nenávisti proti režimu či účasť na nepovolených zhromaždeniach, pripomína AFP.



Protesty v Mjanmarsku prebiehajú od prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.



Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav. Puč zdôvodnila údajnými podozreniami z volebných podvodov v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila strana ministerskej predsedníčky Su Ťij.