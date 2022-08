V Mjanmarsku zadržali britskú exveľvyslankyňu s manželom,tvrdia zdroje

Rangún 25. augusta (TASR) - Úrady v Mjanmarsku zadržali bývalú britskú veľvyslankyňu Vicky Bowmanovú. Pre agentúru Reuters a AFP to vo štvrtok potvrdili nemenové zdroje oboznámené so situáciou.



Bývalú veľvyslankyňu a jej manžela – barmského umelca a niekdajšieho politického väzňa Tchein Lina – zadržali v stredu. Podľa zdroja AFP zadržali Bowmanovú v mjanmarskom komerčnom centre Rangún.



Podľa miestnych médií bol manželský pár odvedený do väznice Insein v Rangúne. Zdroj oboznámený so situáciou pre AFP uviedol, že manželia budú obvinení z porušenia imigračných zákonov.



"Sme znepokojení zadržaním britskej občianky v Mjanmarsku. Sme v kontakte s miestnymi úradmi a poskytujeme konzulárnu pomoc," uviedla hovorkyňa britského veľvyslanectva bez toho, aby menovala zadržanú osobu.



Mjanmarská vojenská junta doposiaľ nereagovala na žiadosti o vyjadrenie ani jednej z tlačových agentúr.



Bowmanová bola britskou veľvyslankyňou v Mjanmarsku v rokoch 2002–2006. Prv než sa stala veľvyslankyňou, bola tiež v rokoch 1990–1993 druhou tajomníčkou britského veľvyslanectva. V súčasnosti je riaditeľkou Mjanmarského centra pre zodpovedné podnikanie a hovorí plynule po barmsky.