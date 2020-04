V Mjanmarsku zaútočili na auto prevážajúce testy na koronavírus

Rangún 21. apríla (TASR) - Na auto používané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na prevoz vzoriek výterov, určených na testovanie na nový koronavírus, zaútočili v západnom Mjanmarsku neznámi páchatelia. Zabili vodiča a zranili pasažiera. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Noviny The Global New Light of Myanmar uviedli, že na vozidlo s poznávacou značkou Organizácie Spojených národov (OSN) zaútočili v pondelok podvečer v Jakchainskom štáte (na západnom pobreží Mjanmarska), keď smerovalo do mesta Rangún.



Jakchainský štát je dejiskom krutých bojov medzi vládou a Arakanskou armádou, povstaleckou skupinou arakanského etnika, ktorá sa snaží dosiahnuť autonómiu v Jakchainskom štáte. Z pondelkového útoku sa navzájom obviňujú obe strany.



Spomínané noviny napísali, že vodiča a pasažiera - zdravotníka - previezli do neďalekej nemocnice. Otec vodiča, 28-ročného Pyae Sone Win Mg, oznámil, že jeho syn v utorok ráno zomrel.