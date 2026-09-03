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V Mníchove došlo k podpaľačskému útoku, zadržali dvoch Bulharov

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Spoločnosť Rohde & Schwarz, ktorá dodáva svoje produkty aj ozbrojeným silám, potvrdila, že na stavenisku došlo k podpaľačskému útoku.

Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaľačského útoku na stavenisku neďaleko centrály technologickej spoločnosti Rohde & Schwarz v Mníchove. Polícia zadržala dvoch podozrivých občanov Bulharska, informovala vo štvrtok stanica BR24, píše TASR.

Spoločnosť Rohde & Schwarz, ktorá dodáva svoje produkty aj ozbrojeným silám, potvrdila, že na stavenisku došlo k podpaľačskému útoku. Ďalšie informácie plánuje poskytnúť neskôr.

Podľa BR24 v noci na štvrtok niekto z auta hodil zápalné bomby na stavenisko pred sídlom spoločnosti v mníchovskej štvrti Berg am Laim. Útok spôsobil len menšie materiálne škody. Nikto neutrpel zranenia.

Polícia podľa BR24 v blízkosti miesta incidentu zadržala 28-ročnú ženu a 38-ročného muža, obaja sú bulharskí občania.

Nemecké úrady sú v stave zvýšenej pohotovosti pre obavy z útokov na infraštruktúru. K podpaľačskému útoku v Mníchove došlo dva dni po tom, ako nemecká vláda oznámila, že podľa jej zistení stálo Rusko minulý mesiac za pokusom o útok dronom na ukrajinské lietadlo na letisku Lipsko/Halle.
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