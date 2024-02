V Mníchove protestovalo proti rasizmu 100.000 ľudí

Mníchov 12. februára (TASR) — Približne 75.000 – 100.000 ľudí protestovalo podľa odhadov polície v nedeľu večer v Mníchove proti rasizmu, antisemitizmu a nenávistným prejavom. Účastníci podujatia s názvom More svetiel za demokraciu mali so sebou svetelné reťaze, lampáše alebo baterky, no väčšina svietila mobilmi, informovala agentúra DPA.



„Nedovolíme, aby boli ľudia v našej krajine vyčleňovaní a prenasledovaní. Sme proti pravicovému extrémizmu a nechutným fantáziám o deportáciách. Mlčiaca väčšina už nemlčí!“ uvádzalo sa v pozvánke na demonštráciu, ktorú iniciovala organizácia Piatky za budúcnosť a podporilo ju množstvo občianskych združení.



Proti pravicovému extrémizmu sa cez víkend demonštrovalo aj na iných miestach Nemecka. V Itzehoe vyšlo v sobotu podľa polície do ulíc asi 4000 ľudí, vo Flensburgu okolo 2500. Menšie zhromaždenia sa konali aj v Sinsheime v Bádensku-Württembersku, vo Werne a Fröndenbergu v Severnom Porýní-Vestfálsku, v Hamburgu a v Einbecku v Dolnom Sasku.



Celoštátna vlna protestov proti krajne pravici trvá v Nemecku už niekoľko týždňov. Ich spúšťačom bolo zverejnenie informácií investigatívnej platformy Correctiv o novembrovom stretnutí radikálnych pravičiarov s politikmi z Alternatívy pre Nemecko (AfD), Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a Únie hodnôt v Postupime. Bývalý šéf pravicovo-extrémistického hnutia identitárov v Rakúsku Martin Sellner na ňom hovoril o koncepte takzvanej reemigrácie, pod čím pravicoví extrémisti zvyčajne majú na mysli odsun veľkého množstva ľudí cudzieho pôvodu do svojej vlasti, a to aj nedobrovoľne.