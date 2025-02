V Mníchove sa počas bezpečnostnej konferencie konali aj protesty

Mníchov 15. februára (TASR) - Stovky ľudí sa v sobotu zišli na pokojnej demonštrácii v čase konania Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) v metropole nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. Mnohí z protestujúcich vyzývali na rešpektovanie ľudských práv a odpor voči nenávisti a vojne, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Demonštranti poukázali na rôzne témy vrátane väčšej demokracie, rôznorodosti a odzbrojenia v čase, keď svetoví lídri na konferencii diskutovali o bezpečnostných a vojenských otázkach.



Predstavitelia mesta zriadili bezpečnostnú zónu v okolí mníchovského hotela Bayerischer Hof, kde konferencia prebieha. V platnosti je aj zákaz preletov vo vzdušnom priestore mesta, ktorý sa vzťahuje aj na drony.



Protestujúci, ktorých počet odhadla polícia na približne 500, sa zišli na námestí Karlsplatz, približne 500 metrov od spomenutého hotela, a plánovali pochod cez centrum mesta až na námestie Marienplatz.



Na bezpečnosť v čase konania konferencie, ktorá sa začala v piatok a potrvá do nedele, dohliada podľa DPA približne 5000 policajtov. Posily boli povolané z ďalších častí krajiny i z Rakúska.



Ďalší pochod bol naplánovaný z námestia Königsplatz smerom na sever, kde sa popoludní zhromaždilo približne 600 ľudí, dodala polícia. Protest sa konal aj na námestí Odeonsplatz. Účastníci protestných zhromaždení vytvorili okolo miesta konferencie okruh a demonštranti sformovali aj ľudskú reťaž, píše DPA.



Polícia podľa vlastných vyjadrení očakávala na spomenutých protestných podujatiach vyššiu účasť. Dôvodom, prečo sa ľudia rozhodli protestom vyhnúť, by mohol podľa nej byť štvrtkový útok, keď páchateľ vozidlom narazil do demonštrantov, pričom zahynuli dve osoby a ďalších najmenej 37 utrpelo zranenia.