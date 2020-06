V Mníchove vrazilo auto do skupiny ľudí

Mníchov 10. júna (TASR) - Do skupiny ľudí v nemeckom Mníchove vrazilo v stredu auto. Polícia to označila za úmyselný útok, informovala agentúra DPA.



Podľa polície bolo v aute šesť osôb. Po tom, čo auto vrazilo do ľudí, tieto osoby z neho vystúpili a na svoje obete fyzicky zaútočili. Pri náraze a následnej bitke utrpeli zranenia traja ľudia.



"Niekoľko faktov naznačuje, že títo ľudia sa navzájom poznali," uviedol policajný hovorca.



Nad miestom činu krúžil policajný vrtuľník. Útočníkom sa podarilo z miesta utiecť, keď tam dorazili muži zákona.



Polícia uviedla, že nič nenasvedčuje tomu, že by obyvateľom hrozilo ďalšie nebezpečenstvo.