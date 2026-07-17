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V Mníchove zadržali Moldavca podozrivého zo špionáže s použitím dronu
Polícia Moldavca zadržala ešte v ten istý deň v blízkosti sídla firmy po tom, čo dostala podnet od občanov o podozrivej aktivite.
Autor TASR
Mníchov 17. júla (TASR) — Pre podozrenie z použitia dronu na špehovanie zbrojárskej spoločnosti zadržali v Mníchove 37-ročného občana Moldavska. Oznámila to v piatok tamojšia generálna prokuratúra, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP.
Podľa prokuratúry muž nasmeroval dron nad areál spoločnosti v stredu, pričom získal materiál, ktorý môže byť z hľadiska národnej bezpečnosti mimoriadne citlivý. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že získané zábery plánoval odovzdať zahraničnému subjektu alebo zakázanej organizácii.
Polícia Moldavca zadržala ešte v ten istý deň v blízkosti sídla firmy po tom, čo dostala podnet od občanov o podozrivej aktivite.
Meno spoločnosti, ktorej sa údajná špionáž týkala, nebolo zverejnené. Prokuratúra sa odmietla vyjadriť aj k ďalším podrobnostiam s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie.
V Nemecku, ktoré patrí k najvýznamnejším podporovateľom Ukrajiny, odhalili v posledných rokoch viacero prípadov podozrení zo špionáže, sabotáže či dezinformačných operácií spájaných s Ruskom po invázii jeho síl na Ukrajinu vo februári 2022. Nemecké úrady zaznamenali tiež viacero prípadov nepovolených preletov dronov nad citlivými lokalitami ako sú letiská, vojenské základne či energetické zariadenia.
V Mníchove sídli viacero významných zbrojárskych spoločností, napríklad KNDS, Airbus Defence and Space či Hensoldt, ako aj skupina startupov vrátane výrobcu dronov Helsing.
Nemecká polícia v minulosti zadržala aj viacerých tzv. jednorazových agentov, ktorí mali pre Rusko vykonávať sabotáže či špionáž výmenou za malé finančné odmeny. Vláda nedávno rozšírila právomoci polície a armády na zostrelenie dronov a prijala nové pravidlá na posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry.
Podľa prokuratúry muž nasmeroval dron nad areál spoločnosti v stredu, pričom získal materiál, ktorý môže byť z hľadiska národnej bezpečnosti mimoriadne citlivý. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že získané zábery plánoval odovzdať zahraničnému subjektu alebo zakázanej organizácii.
Polícia Moldavca zadržala ešte v ten istý deň v blízkosti sídla firmy po tom, čo dostala podnet od občanov o podozrivej aktivite.
Meno spoločnosti, ktorej sa údajná špionáž týkala, nebolo zverejnené. Prokuratúra sa odmietla vyjadriť aj k ďalším podrobnostiam s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie.
V Nemecku, ktoré patrí k najvýznamnejším podporovateľom Ukrajiny, odhalili v posledných rokoch viacero prípadov podozrení zo špionáže, sabotáže či dezinformačných operácií spájaných s Ruskom po invázii jeho síl na Ukrajinu vo februári 2022. Nemecké úrady zaznamenali tiež viacero prípadov nepovolených preletov dronov nad citlivými lokalitami ako sú letiská, vojenské základne či energetické zariadenia.
V Mníchove sídli viacero významných zbrojárskych spoločností, napríklad KNDS, Airbus Defence and Space či Hensoldt, ako aj skupina startupov vrátane výrobcu dronov Helsing.
Nemecká polícia v minulosti zadržala aj viacerých tzv. jednorazových agentov, ktorí mali pre Rusko vykonávať sabotáže či špionáž výmenou za malé finančné odmeny. Vláda nedávno rozšírila právomoci polície a armády na zostrelenie dronov a prijala nové pravidlá na posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry.