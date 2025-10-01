< sekcia Zahraničie
V Mníchove zasahovali pri požiari bytového domu záchranári
Okolie incidentu bolo uzavreté a miestna škola zostala zatvorená počas hasenia požiaru.
Autor TASR
Berlín 1. októbra (TASR) - Požiar bytového domu na severe Mníchova vyvolal v stredu rozsiahly zásah záchranárov. Podľa denníka Bild si incident vyžiadal jednu obeť a jedna ďalšia osoba utrpela zranenia. Informoval aj o streľbe na mieste požiaru, informuje TASR na základe spravodajského webu Deutsche Welle (DW) a agentúry AFP.
Hasiči boli do štvrte Lerchenau podľa polície privolaní okolo 4.40 h. Agentúra DPA s odvolaním sa na políciu potvrdila jednu obeť. „Nájdený zranený človek medzitým zomrel,“ oznámila polícia na platforme X s tým, že podľa nej išlo o podpaľačstvo.
Denník Bild informoval o jednom mŕtvom mužovi, ktorý údajne podpálil domov svojich rodičov, umiestnil v ňom výbušniny a spáchal samovraždu. Podľa denníka na mieste zasahovala aj pyrotechnická jednotka, čo potvrdila aj agentúra DPA. Denník informoval aj o najmenej jednej ďalšej osobe so strelnými zraneniami.
Okolie incidentu bolo uzavreté a miestna škola zostala zatvorená počas hasenia požiaru.
„V súčasnosti nehrozí verejnosti žiadne nebezpečenstvo,“ uviedol policajný hovorca pre Bild a dodal, že incident „nie je spojený s Oktoberfestom“, ktorý sa momentálne v Mníchove koná. V dôsledku incidentu bolo odložené otvorenie areálu výstaviska Theresienwiese, kde sa koná Oktoberfest.
