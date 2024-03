V mnohých mestách a obciach Izraela sa koná protest proti Netanjahuovi

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí sa v sobotu zišlo neďaleko súkromnej rezidencie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v meste Cézarea, aby žiadali jeho odstúpenie. Vytýkajú mu najmä neúspechy na rokovaniach o návrate rukojemníkov zavlečených v októbri do Pásma Gazy palestínskymi teroristickými komandami.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), ide len o jedno z viacerých podobných zhromaždení aktivistov a príbuzných rukojemníkov za posledné týždne, ktorých cieľom je zvýšiť tlak na Netanjahua, aby "šiel do nových volieb".



Na proteste v Cézarei vystúpil aj Amos Malka, bývalý šéf izraelskej vojenskej rozviedky, ktorý vo svojom prejave Netanjahua obvinil, že rukojemníkov, ktorých radikálne hnutie Hamas zadržiava v Gaze, nechal napospas osudu.



"Keby rodiny vedeli, aká malá je priepasť, ktorú Netanjahu odmieta preklenúť" pri rokovaniach s Hamasom, "zúrili by", uviedol Malka s tým, že to je "ďalší dôkaz Netanjahuovej nehodnosti slúžiť."



V rozhovore pre TOI Malka, ktorý je jedným z lídrov protestného hnutia proti Netanjahuovej vláde, doplnil, že vinu za zlyhania, ktoré viedli k 7. októbru, nesú mnohí, aj v rámci rezortu obrany, spravodajských služieb či vládnych úradov. "Ale to, čo sa stalo odvtedy, je iba Netanjahuova vina," dodal Malka.



Príbuzní zadržiavaných rukojemníkov na tomto proteste deklarovali, že Netanjahu je prekážkou na ceste k dohode, a avizovali, že budú pracovať na tom, aby ho vo funkcii nahradil niekto iný.



Podobné protestné zhromaždenia sa budú v sobotu konať aj v Tel Avive, Jeruzaleme, Haife, Beerševe a ďalších mestách a obciach po celej krajine.



TOI doplnil, že tieto zhromaždenia sa uskutočnia po tom, ako Netanjahu v piatok dal súhlas, aby izraelská delegácia v najbližších dňoch obnovila nepriame rokovania s Hamasom v Káhire o prímerí a dohode o rukojemníkoch.



Začiatkom tohto týždňa riaditeľ tajnej služby Mosad David Barnea informoval izraelský vojnový kabinet, že dohoda o rukojemníkoch je stále možná, ak bude Izrael ochotný byť zhovievavejší, pokiaľ ide o návrat obyvateľov Pásma Gazy do ich domovov v severnej časti tejto enklávy.



Izrael túto myšlienku do značnej miery odmietol, pretože sa snaží zabrániť obnoveniu aktivít Hamasu v oblastiach, ktoré už od tejto teroristickej formácie "vyčistil".



Izraelský denník Haarec v sobotu citoval nemenovaný izraelský zdroj, podľa ktorého rozhovory uviazli na mŕtvom bode, pretože Hamas odmietol prejaviť akúkoľvek flexibilitu, pokiaľ ide o jeho požiadavku, aby sa všetkým obyvateľom severu Pásma Gazy umožnil návrat. Hamas okrem toho akékoľvek ďalšie prepustenie rukojemníkov podmieňuje záväzkom Izraela ukončiť vojnu a stiahnuť všetkých vojakov izraelskej armády z územia Pásma Gazy.