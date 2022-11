V mnohých rakúskych mestách došlo na Halloweena k násilným potýčkam

Viedeň 1. novembra (TASR) - K násilným výtržnostiam došlo v noci na utorok počas osláv sviatku Halloween vo viacerých rakúskych mestách vrátane Linzu, Salzburgu či Klagenfurtu. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúry APA a verejnoprávnej stanice ORF.



V Linzi došlo k bitke asi 200 prevažne mladých mužov s policajtmi. Muži hádzali opakovane petardy na električkové vedenie, čo predstavovalo ohrozenie života. Vedúci zasahujúceho policajného tímu Michael Hubmann uviedol, že sa situáciu síce podarilo upokojiť, ale v priebehu večera dochádzalo k jej vyhroteniu opakovane. Polícia preto nasadila v centre mesta drony aj psy.



V Salzburgu skupiny agresívnych mladíkov zapaľovali podomácky vyrobené petardy, ktoré hádzali do ľudí a na ulice, uviedli očití svedkovia. K zatknutiam ani zraneniam nedošlo, avšak bolo vznesených niekoľko trestných oznámení pre použitie nelegálnej pyrotechniky.



V Klagenfurte ležiacom v spolkovej krajine Korutánsko sa odohralo v noci na utorok viacero bitiek: v jednom z podnikov nastala po slovnej výmene aj fyzická potýčka štyroch žien, pričom dve z nich museli previezť na ošetrenie do nemocnice. Skupina štyroch osôb napadla pred 02.00 h na univerzitnom campuse 29-ročného muža, ktorý utrpel ťažké zranenia hlavy a tváre. Ďalší incident nastal po 05.00 h pred miestnym pohostinstvom, kde jeden muž udrel ďalšieho päsťou do tváre. Zranený následne spadol na zem a utrpel tržné poranenie hlavy.



V dolnorakúskom meste Ernsthofen utrpelo pri nepokojoch zranenia 25 ľudí po tom, čo neznámy muž na podujatí, na ktorom bolo okolo 1000 ľudí, použil dráždivý plyn. Tento čin vyvolal medzi zúčastnenými paniku. Hovorca polície Raimund Schwaigerlehner uviedol, že išlo zrejme o paprikový sprej. Viacero osôb zostalo ležať na zemi, pretože mali ťažkosti s dýchaním a silno podráždené oči, uviedol Philipp Gutlederer z tamojšej záchranárskej služby.



Vo viedenskom obvode Floridsdorf zasahovala polícia na viacerých lokalitách v súvislosti s použitím pyrotechniky. Pre rušenie verejného poriadku boli podľa polície podané trestné oznámenia na šesť osôb vo veku od 15 až 24 rokov.