V Moldavsku sa konajú predčasné parlamentné voľby

Kišiňov 11. júla (TASR) - V Moldavsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby. Prezidentka tejto východoeurópskej krajiny Maia Sanduová dúfa, že sa jej v nich podarí posilniť pozíciu voči proruským stúpencom jej predchodcu Igora Dodona. Dodonovi podporovatelia majú v doterajšom parlamente väčšinu, takže môžu blokovať jej proeurópsku politiku, píše agentúra AFP.



Štyridsaťosemročná Sanduová, bývalá ekonómka Svetovej banky, porazila Dodona podporovaného Kremľom vo vlaňajších novembrových prezidentských voľbách. Podľa prieskumov by sa jej stredopravicová strana Akcia a solidarita (PAS) mohla stať víťazom nedeľňajších volieb so ziskom 35 - 37 percent hlasov. Koalícia socialistov a komunistov na čele s Dodonom a bývalým moldavským prezidentom Vladimirom Voroninom by mohla získať 21 - 27 percent. Tieto čísla sa však vzťahujú iba na voličov žijúcich v Moldavsku, ktoré má 2,6 milióna obyvateľov.



"Máme šancu zbaviť sa zlodejov a zvoliť si holistickú a dobrú vládu," uviedla Sanduová vo videoposolstve v rumunčine zverejnenom vo štvrtok. V ďalšom príhovore v ruštine, druhom úradnom jazyku, povedala, že "v Moldavsku nastáva čas na zmenu".



Vo voľbách kandiduje 20 strán a dva volebné bloky. Tie musia získať najmenej päť, respektíve sedem percent hlasov, aby sa dostali do 101-členného jednokomorového parlamentu.



Sanduová sa usiluje o členstvo svojej krajiny v Európskej únii a navrhla nahradiť ruské ozbrojené sily v odštiepeneckom regióne Podnestersko civilnou pozorovateľskou misiou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Odborníci sa domnievajú, že víťazstvo strany PAS v parlamentných voľbách by oslabilo pozíciu Ruska v regióne.



Volebné miestnosti v Moldavsku sú otvorené od 07.00 h do 21.00 h miestneho času (06.00 h - 20.00 h SELČ).