V Moldavsku sa skončili voľby kľúčové pre ďalšie smerovanie krajiny
Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Strana akcie a solidarity (PAS) na čele so Sanduovou.
Autor TASR
Kišiňov 28. septembra (TASR) - Volebné miestnosti sa v nedeľu večer o 20.00 h SELČ zatvorili v Moldavsku, kde voliči rozhodovali v parlamentných voľbách. Hlasovanie zatienili obavy zo zasahovania Ruska, je však kľúčové ohľadne rozhodnutia pre európsku integráciu krajiny či jej návrat do sféry vplyvu Moskvy, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Výsledkom volieb bude nové zloženie 101-členného parlamentu, po ktorom moldavská prezidentka Maia Sanduová nominuje premiéra - zvyčajne z vedúcej strany alebo bloku, ktorý sa potom môže pokúsiť zostaviť novú vládu. Navrhovaná vláda potrebuje schválenie parlamentu. Prvé výsledky sa očakávajú po 21.30 h SELČ.
Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Strana akcie a solidarity (PAS) na čele so Sanduovou, hoci vládu zrejme sama nezloží.
Vládnuca PAS má parlamentnú väčšinu od roku 2021. Prieskumy však ukazujú, že by ju mohla stratiť, keďže sa opozičné strany zameriavajú na voličov, ktorí sú znepokojení vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou.
Analytici uvádzajú, že vládnutie v koalícii by mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030. „Výsledok rozhodne o tom, či upevníme našu demokraciu a vstúpime do EÚ, alebo či nás Rusko stiahne späť do šedej zóny a urobí z nás riziko pre región,“ napísala Sanduová v piatok na platforme X.
Moskva poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a kyberútoky, a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje. Moldavská prevažne proruská opozícia zase obvinila PAS z plánovania podvodu, uvádza AFP.ň
