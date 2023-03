V Moldavsku schválili poslanci zákon o novom úradnom jazyku

Kišiňov 17. marca (TASR) — Moldavskí poslanci schválili vo štvrtok sporný návrh zákona, ktorý ako úradný jazyk zavádza rumunčinu namiesto moldavčiny. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zmenu iniciovala prozápadná vládnuca Strana akcie a solidarity (PAS). Poslanci ju schválili v druhom, záverečnom čítaní. Návrh podporilo všetkých 57 prítomných poslancov PAS, ktorá má v 101-člennom parlamente 63 kresiel, a takisto jeden nezaradený poslanec. Opozičný Blok komunistov a socialistov (BCS), ktorý má 31 kresiel, a šesť poslancov z proruskej strany Šor, hlasovanie prevažne bojkotovali.



Zatiaľ čo zástancovia tejto zmeny ju považujú za dôležitý krok, ktorý by malo Moldavsko ako kandidátska krajina EÚ spraviť, aby sa odpútala od svojej sovietskej minulosti a historických väzieb na Moskvu, odporcovia v tom vidia útok prozápadných politikov na národnú identitu Moldavcov. Opozícia vyjadrila znepokojenie aj z procedurálnych zmien pri schvaľovaní tohto návrhu.



Počas štvrtkovej parlamentnej schôdze niektorí členovia BCS rozprestreli veľký transparent s heslami "Ľudia sú svojbytní, PAS je tyran" či "Moldavsko. Moldavci. Moldavčina".



Televízia Euronews pripomenula, že už v roku 2013 ústavný súd označil moldavský jazyk za identický s rumunčinou.



Cristian Cantir, moldavský docent medzinárodných vzťahov na Oaklandskej univerzite, pre AP povedal, že opozičné strany sa možno pokúsia v tejto veci obrátiť na ústavný súd. "Proruské sily v Moldavsku a Kremeľ... vždy spochybňovali názor, že väčšinové obyvateľstvo je etnicky rumunské a hovorí po rumunsky," poznamenal. Dodal, že ak by si to proruské strany priznali, narušilo by to ich ponímanie moldavskej štátnosti a väzieb s Ruskom.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová po tom, čo bol predmetný návrh zákona v Moldavsku schválený v prvom čítaní, uviedla, že ide o "protiruské uznesenie".



Väčšina z 2,6 milióna obyvateľov Moldavska podľa AP uvádza ako svoj hlavný jazyk rumunčinu, zvyšok hovorí po rusky. Moldavsko bolo do druhej svetovej vojny súčasťou Rumunska; v roku 1940 ho anektoval Sovietsky zväz a úradným jazykom sa stala ruština. Počas nasledujúceho polstoročia sa po moldavsky hovorilo na vidieku. Štátnym jazykom sa moldavčina stala opäť v roku 1989.