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V Moldavsku uzavreli Ruské centrum pre vedu a kultúru
Vzťahy Moldavska s Ruskom sa zhoršili v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajinu.
Autor TASR
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Kišiňov 5. júla (TASR) - V Moldavsku v sobotu po viac ako 15 rokoch uzatvorili Ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tvrdením, že by mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívov, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Moldavska. Ruskí predstavitelia vyjadrili nádej, že budú môcť pokračovať vo vzbudzovaní záujmu o ruskú kultúru medzi Moldavcami. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Centrum uviedlo, že po mnoho rokov slúžilo ako miesto stretávania, dialógu a priateľstva. „Dúfame, že záujem o ruský jazyk, literatúru, kultúru a vzdelávanie neutíchne,“ píše sa v jeho vyhlásení. Ruské veľvyslanectvo v Kišiňove informovalo, že niektoré funkcie centra budú presunuté na jeho kultúrne oddelenie.
Vzťahy Moldavska s Ruskom sa zhoršili v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajinu. Moldavská vláda o uzavretí ruského kultúrneho centra rozhodla po tom, čo ruské drony narušili moldavský vzdušný priestor a dopadli na jeho územie.
Moldavsko bolo v rôznych obdobiach svojej histórie súčasťou Ruskej ríše, Sovietskeho zväzu a Rumunska. Hoci sa ruština v krajine naďalej široko používa, mladšia generácia vo veľkej miere prešla na rumunčinu, ktorá je úradným jazykom krajiny.
V júni predstavitelia Podnesterska, proruského separatistického regiónu na východe Moldavska, navrhli otvorenie alternatívneho ruského kultúrneho centra, „ktoré by pôsobilo proti deštruktívnym pokusom obmedziť ruskú prítomnosť“. Podpredseda moldavskej vlády Valeriu Chiveri, však uviedol, že otvorenie takéhoto centra nie je možné bez uzavretia novej dohody s Ruskom.
Centrum uviedlo, že po mnoho rokov slúžilo ako miesto stretávania, dialógu a priateľstva. „Dúfame, že záujem o ruský jazyk, literatúru, kultúru a vzdelávanie neutíchne,“ píše sa v jeho vyhlásení. Ruské veľvyslanectvo v Kišiňove informovalo, že niektoré funkcie centra budú presunuté na jeho kultúrne oddelenie.
Vzťahy Moldavska s Ruskom sa zhoršili v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajinu. Moldavská vláda o uzavretí ruského kultúrneho centra rozhodla po tom, čo ruské drony narušili moldavský vzdušný priestor a dopadli na jeho územie.
Moldavsko bolo v rôznych obdobiach svojej histórie súčasťou Ruskej ríše, Sovietskeho zväzu a Rumunska. Hoci sa ruština v krajine naďalej široko používa, mladšia generácia vo veľkej miere prešla na rumunčinu, ktorá je úradným jazykom krajiny.
V júni predstavitelia Podnesterska, proruského separatistického regiónu na východe Moldavska, navrhli otvorenie alternatívneho ruského kultúrneho centra, „ktoré by pôsobilo proti deštruktívnym pokusom obmedziť ruskú prítomnosť“. Podpredseda moldavskej vlády Valeriu Chiveri, však uviedol, že otvorenie takéhoto centra nie je možné bez uzavretia novej dohody s Ruskom.