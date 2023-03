V Moldavsku zadržali členov proruskej skupiny,mala destabilizovať štát

Kišiňov 12. marca (TASR) - Moldavská polícia v nedeľu oznámila, že zadržala členov siete "založenej Ruskom" v snahe destabilizovať situáciu v Moldavsku protivládnymi protestami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia vypočula po raziách, ktoré sa uskutočnili v noci na nedeľu, 25 ľudí a sedem z nich zadržala, uviedol policajný šéf Viorel Cernauteanu.



Jednému z agentov rumunskej polície sa totiž podarilo do tejto skupiny vedenej Moldavcom ruského pôvodu infiltrovať. Prokuratúra má pritom k dispozícii približne desaťhodinový video a audiozáznam.



"Títo ľudia prichádzali z Ruska s veľmi špecificky nacvičenou úlohou," uviedol rumunský predstaviteľ.



Moldavské úrady uviedli, že v súvislosti so skupinou začali konať po tom, čo dostali informáciu o organizovanej skupine vedenej ruskými zložkami, ktorej cieľom bolo destabilizovať situáciu v Moldavsku prostredníctvom demonštrácií.



Politická strana proruského moldavského oligarchu Ilhana Šora pritom v posledným týždňov opäť zmobilizovala ľudí, aby protestovali proti moldavskej proeurópskej vláde. Šor už zorganizoval niekoľko protestov a existuje podozrenie, že demonštrantom za účasť na nich platil.



Protivládny protestov je v Kišiňove naplánovaný aj na nedeľu.



Spojené štáty prednedávnom uviedli, že začali s Moldavskom intenzívnejšie zdieľať informácie, aby mohol Kišiňov viesť vyšetrovania a "zmaril plány Ruska".



Kremeľ popiera, že sa snaží destabilizovať situáciu v tejto bývalej sovietskej republike. Obviňuje naopak Ukrajinu a ďalšie krajiny z podnecovania nestability v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko.



Moldavsko bolo pôvodne v ruskej sfére vplyvu, no súčasnú vládu vedú politici zameraní na integráciu do Európy.