V Moldavsku zadržali Ukrajincov, ktorí pomáhali vyhnúť sa odvodu

Kyjev 4. januára (TASR) — Ukrajinská polícia vo štvrtok oznámila, že v Moldavsku zadržali dvoch ľudí, ktorí pomáhali ukrajinským mužom v tom, aby sa vyhli odvodu na vojnu. Informovala o tom agentúra AFP.



"V Moldavsku boli zadržaní dvaja členovia zločineckej skupiny, z toho jeden pri prevoze štyroch Ukrajincov," uviedla ukrajinská polícia.



Zadržaní podľa nej privážali mužov v odvodovom veku z ukrajinskej Odeskej oblasti k hraniciam s moldavským proruským odštiepeneckým regiónom Podnestersko.



"Odtiaľ ich následne viedli lesnými cestami vedúcimi mimo kontrolných stanovíšť... do hlavného mesta Moldavska," pokračovala ukrajinská polícia. Dodala, že Ukrajinci, ktorí sa takto chceli vyhnúť odvodu do armády, platili prevádzačom 4110 - 4567 eur.



AFP pripomína, že od vtedy, ako Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, majú ukrajinskí muži vo veku 18 - 60 rokov zakázané opustiť vlasť. Mužom, ktorí sa vyhýbajú odvodu do armády, hrozí päťročné väzenie, zatiaľ čo dezertérom až 12-ročné.



Ukrajinská vláda sa momentálne snaží posilniť svoju armádu. Vo verejnosti sa objavujú aj výzvy na ďalšiu mobilizáciu, ktorou by noví branci nahradili tých, čo sú na fronte už dlho. Zaznievajú aj apely, aby sa do bojov zapojili i Ukrajinci žijúci v zahraničí.



AFP dodáva, že ukrajinskí poslanci zvažujú prijatie nového návrhu zákona o mobilizácii, ktorý sa zaoberá niektorými z týchto otázok.