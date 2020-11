V moldavských prezidentských voľbách zvíťazila Sanduová

Kišiňov 16. novembra (TASR) - Úradujúci proruský moldavský prezident Igor Dodon priznal v pondelok porážku v nedeľných prezidentských voľbách a zagratuloval k víťazstvu svojej súperke, proeurópskej opozičnej političke Maii Sanduovej. Informovala o tom agentúra AFP.



"Predbežné výsledky ukázali, že zvíťazila moja súperka Maia Sanduová, a chcem jej predbežne zablahoželať," povedal Dodon (45) prítomným médiám po zverejnení výsledkov nedeľného druhého kola prezidentských volieb.



Bývalá premiérka Sanduová získala 57,75 percenta hlasov, za Dodona hlasovalo 42,25 percenta zúčastnených voličov, vyplýva z údajov zverejnených ústrednou volebnou komisiou po sčítaní 100 percent odovzdaných hlasov, píše agentúra Reuters.



Sanduovej k víťazstvu vo voľbách medzičasom zagratuloval aj ruský prezident Vladimir Putin.



Sanduová (48) sa ešte v nedeľu večer poďakovala všetkým voličom doma i v zahraničí za to, že napriek koronavírusovej pandémii i nepríjemnej predvolebnej kampani prišli v bezpríkladných počtoch hlasovať, pretože im nie je osud krajiny ľahostajný.



Bývalá sovietska republika Moldavsko s 3,5 miliónmi obyvateľov prešla v posledných rokoch niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Moldavsko patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Sanduová počas predvolebnej kampane prisľúbila, že posunie krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ. Dodon sľúbil, že bude udržiavať úzke vzťahy s Ruskom ako "strategickým partnerom", pričom sa vyslovil za zavedenie povinnej výučby ruštiny v moldavských školách.



Stredopravicová kandidátka Sanduová, ktorá bola predsedníčkou vlády od júna do novembra 2019, mala v prvom kole pred dvoma týždňami podporu takmer 36 percent voličov, kým socialistu Dodona volilo 33 percent ľudí.



Sanduová kandidovala na funkciu hlavy štátu aj pred štyrmi rokmi, no v oboch kolách ju porazil práve Dodon.