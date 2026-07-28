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V Moskovskej oblasti po zásahu dronu horí sklad spoločnosti 3PL
Ukrajinské drony podľa Vorobiova zostrelili aj nad mestami Domodedovo, Podoľsk, Ramenskoje a Kolomna.
Autor TASR
Moskva 28. júla (TASR) - Ruská protivzdušná obrana v noci na utorok zostrelila alebo zneškodnila 356 ukrajinských dronov, ktoré boli vyslané do útokov nad 13 ruskými oblasťami vrátane Moskovskej, ako aj nad anektovaným Krymom a Azovským morom. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov spresnil, že oblasť okolo ruskej metropoly počas noci ohrozovalo viac ako 80 dronov, pričom v meste Čechov dostal zásah poschodový bytový dom.
Úrady uviedli, že drony v Čechove zasiahli aj skladový dvor pri recyklačnom závode, kde sa použité pneumatiky spracovávajú na gumové pelety. Pneumatiky zachvátil požiar. Ruské weby doplnili, že približne 800 metrov od miesta požiaru sa nachádza závod, ktorého hlavným zameraním je výroba hydromechanických zariadení, kovových konštrukcií a výrobkov pre energetické a vodohospodárske zariadenia.
Ukrajinské drony podľa Vorobiova zostrelili aj nad mestami Domodedovo, Podoľsk, Ramenskoje a Kolomna.
Ruské médiá doplnili, že cieľom útoku bolo aj mesto Koledino južne od Moskvy, kde po zásahu údajne horí sklad logistickej spoločnosti 3PL. Neďaleko má sklad aj internetový obchod Wildberries, ktorý sa v posledných dňoch stal niekoľkokrát terčom ukrajinských útokov.
Zranených hlásia po útokoch ukrajinských dronov v Riazanskej oblasti, kde trosky drona zasiahli bytový don a spôsobili zranenia jednej osobe. V Belgorodskej oblasti dron zasiahol linkový autobus v meste Šebekino. Zranenia rôzneho stupňa závažnosti tam utrpelo 19 ľudí.
Predstavitelia ruského vedenia v poslednom čase obviňujú Ukrajinu zo zintenzívnenia „teroru proti civilnému obyvateľstvu“. Ako v utorok informoval vyslanec ruského ministerstva zahraničných vecí s osobitným poslaním Rodion Mirošnik, za posledný týždeň prišlo pri ukrajinských útokoch v Rusku o život takmer 60 civilistov. Zranenia utrpelo okolo 500 civilistov. Podľa DPA tieto údaje nie je možné overiť z nezávislých zdrojov. Rozsah škôd spôsobených ukrajinskými útokmi a počet obetí v Rusku však nie sú porovnateľné so skazou, ktorú Moskva napáchala na Ukrajine, doplnila agentúra.
Ukrajinské ozbrojené sily vo svojej rannej zvodke informovali, že ruská armáda v noci na utorok útočila 131 dronmi. Protivzdušná obrana do 08:00 h miestneho času „zostrelila alebo vyradila z boja“ 107 z nich. Ďalších 16 dronov zasiahlo deväť lokalít a na viacerých miestach dopadli ich trosky.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov spresnil, že oblasť okolo ruskej metropoly počas noci ohrozovalo viac ako 80 dronov, pričom v meste Čechov dostal zásah poschodový bytový dom.
Úrady uviedli, že drony v Čechove zasiahli aj skladový dvor pri recyklačnom závode, kde sa použité pneumatiky spracovávajú na gumové pelety. Pneumatiky zachvátil požiar. Ruské weby doplnili, že približne 800 metrov od miesta požiaru sa nachádza závod, ktorého hlavným zameraním je výroba hydromechanických zariadení, kovových konštrukcií a výrobkov pre energetické a vodohospodárske zariadenia.
Ukrajinské drony podľa Vorobiova zostrelili aj nad mestami Domodedovo, Podoľsk, Ramenskoje a Kolomna.
Ruské médiá doplnili, že cieľom útoku bolo aj mesto Koledino južne od Moskvy, kde po zásahu údajne horí sklad logistickej spoločnosti 3PL. Neďaleko má sklad aj internetový obchod Wildberries, ktorý sa v posledných dňoch stal niekoľkokrát terčom ukrajinských útokov.
Zranených hlásia po útokoch ukrajinských dronov v Riazanskej oblasti, kde trosky drona zasiahli bytový don a spôsobili zranenia jednej osobe. V Belgorodskej oblasti dron zasiahol linkový autobus v meste Šebekino. Zranenia rôzneho stupňa závažnosti tam utrpelo 19 ľudí.
Predstavitelia ruského vedenia v poslednom čase obviňujú Ukrajinu zo zintenzívnenia „teroru proti civilnému obyvateľstvu“. Ako v utorok informoval vyslanec ruského ministerstva zahraničných vecí s osobitným poslaním Rodion Mirošnik, za posledný týždeň prišlo pri ukrajinských útokoch v Rusku o život takmer 60 civilistov. Zranenia utrpelo okolo 500 civilistov. Podľa DPA tieto údaje nie je možné overiť z nezávislých zdrojov. Rozsah škôd spôsobených ukrajinskými útokmi a počet obetí v Rusku však nie sú porovnateľné so skazou, ktorú Moskva napáchala na Ukrajine, doplnila agentúra.
Ukrajinské ozbrojené sily vo svojej rannej zvodke informovali, že ruská armáda v noci na utorok útočila 131 dronmi. Protivzdušná obrana do 08:00 h miestneho času „zostrelila alebo vyradila z boja“ 107 z nich. Ďalších 16 dronov zasiahlo deväť lokalít a na viacerých miestach dopadli ich trosky.