< sekcia Zahraničie
V Moskovskej oblasti tínedžer nožom smrteľne zranil 10-ročného žiaka
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Autor TASR
Moskva 16. decembra (TASR) - V jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti tínedžer vyzbrojený nožom spôsobil smrteľné zranenie desaťročnému žiakovi a zranil aj pracovníka bezpečnostnej služby. Podozrivý bol zadržaný a je vo väzbe. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok miestnej polície na platforme Telegram uviedla, že tínedžer najprv bodol príslušníka bezpečnostnej služby, následne nastriekal korenistý sprej a potom bodol desaťročného žiaka, ktorý na následky zranenia zomrel.
Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok miestnej polície na platforme Telegram uviedla, že tínedžer najprv bodol príslušníka bezpečnostnej služby, následne nastriekal korenistý sprej a potom bodol desaťročného žiaka, ktorý na následky zranenia zomrel.