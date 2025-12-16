Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Moskovskej oblasti tínedžer nožom smrteľne zranil 10-ročného žiaka

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.

Moskva 16. decembra (TASR) - V jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti tínedžer vyzbrojený nožom spôsobil smrteľné zranenie desaťročnému žiakovi a zranil aj pracovníka bezpečnostnej služby. Podozrivý bol zadržaný a je vo väzbe. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.

Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok miestnej polície na platforme Telegram uviedla, že tínedžer najprv bodol príslušníka bezpečnostnej služby, následne nastriekal korenistý sprej a potom bodol desaťročného žiaka, ktorý na následky zranenia zomrel.
