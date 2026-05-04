< sekcia Zahraničie
V Moskve bolo počuť výbuch, do výškovej budovy narazil dron
Nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 4. mája (TASR) — Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na pondelok výškovú budovu v oblasti ulice Mosfiľmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TASS a RIA Novosti.
Ulica Mosfiľmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v moskovskom Západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfiľm, ku ktorým viedla. Sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a a diplomatické rezidencie.
Ruské telegramové kanály Baza, Astra, Mash a ďalšie zverejnili fotografie a videá poškodeného domu známeho aj ako Mosfilm Tower, ako aj trosiek ležiacich na ulici, ktoré zrejme patria dronu. Miesto útoku sa podľa kanála Astra nachádza približne sedem kilometrov západne od Červeného námestia a tri kilometre od sídla ruského ministerstva obrany.
Podľa portálu msk1.ru je ulica Mosfiľmovskaja uzavretá. Všade sú zaparkované vozidlá ministerstva vnútra, ministerstva pre mimoriadne situácie, sanitky a autá ďalších záchranných služieb. Obyvatelia zasiahnutého domu zatiaľ nemajú povolený vstup do svojich bytov, preto čakajú vonku - niektorí na nádvorí, iní v neďalekom parku. Priviezli pre nich aj niekoľko autobusov. Pracovníci komunálnych služieb z ulice postupne odstraňujú trosky.
Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany štyri drony letiace smerom k Moskve.
Ulica Mosfiľmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v moskovskom Západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfiľm, ku ktorým viedla. Sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a a diplomatické rezidencie.
Ruské telegramové kanály Baza, Astra, Mash a ďalšie zverejnili fotografie a videá poškodeného domu známeho aj ako Mosfilm Tower, ako aj trosiek ležiacich na ulici, ktoré zrejme patria dronu. Miesto útoku sa podľa kanála Astra nachádza približne sedem kilometrov západne od Červeného námestia a tri kilometre od sídla ruského ministerstva obrany.
Podľa portálu msk1.ru je ulica Mosfiľmovskaja uzavretá. Všade sú zaparkované vozidlá ministerstva vnútra, ministerstva pre mimoriadne situácie, sanitky a autá ďalších záchranných služieb. Obyvatelia zasiahnutého domu zatiaľ nemajú povolený vstup do svojich bytov, preto čakajú vonku - niektorí na nádvorí, iní v neďalekom parku. Priviezli pre nich aj niekoľko autobusov. Pracovníci komunálnych služieb z ulice postupne odstraňujú trosky.
Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany štyri drony letiace smerom k Moskve.