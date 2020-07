V Moskve došlo k hromadným bitkám pre konflikt v Náhornom Karabachu

Moskva 25. júla (TASR) - Ruská polícia vyšetruje prípady hromadných bitiek a útokov medzi príslušníkmi arménskej a azerbajdžanskej komunity, ktoré sa v uplynulých dňoch odohrali na viacerých miestach Moskvy. Tamojšia polícia v súvislosti s nimi zadržala viac ako 20 osôb a začala vyšetrovanie pre podozrenie z výtržníctva.



Podľa ruských médií tieto násilnosti súvisia s dlhoročným sporom medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach, ktorý v polovici júla opäť eskaloval, pričom obe strany konfliktu sa navzájom obviňujú z ostreľovania na hranici.



Ako v sobotu informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, veľvyslanci oboch kaukazských krajín v Moskve vyzvali svojich občanov, aby zachovávali pokoj a nedali sa vyprovokovať.



Na pokoj vyzvali aj arménska apoštolská cirkev v Rusku a Zväz Arménov v Rusku.



Podľa viceprezidenta Zväzu Arménov Levona Mukanjana je prenášanie konfliktu z hranice Arménska a Azerbajdžanu do iných krajín neprijateľné, takže každá zo strán musí teraz pracovať na stabilizácii.



Podľa publicistu Nikolaja Svanidzeho by do konfliktu medzi oboma komunitami mali vstúpiť ruské úrady a riešiť ho.



V snahe upokojiť situáciu sa predstavitelia Zväzu Arménov v Rusku medzičasom zišli so zástupcami ministerstva vnútra a tajnej služby FSB, ktorí prisľúbili prijatie "tvrdých opatrení na potlačenie akýchkoľvek extrémistických prejavov vrátane vyhostenia z krajiny a zbavenia občianstva", informovala agentúra TASS.



Zatiaľ nie je známe, že by sa uskutočnilo podobné stretnutie aj so zástupcami azerbajdžanskej diaspóry.



Podľa agentúry TASS sa v Moskve vo štvrtok a v piatok odohralo niekoľko stretov medzi príslušníkmi znepriatelených komunít. TASS napr. informoval o skupine Azerbajdžanov, ktorí drevenými a kovovými tyčami rozbili obchod so stavebnými materiálmi vo vlastníctve Arménov. Sedem prisťahovalcov z Arménska zasa vyčíňalo v azerbajdžanskej reštaurácie na Bratislavskej ulici. V noci na piatok došlo k masovým bitkám so streľbou na moskovských predmestiach Marjino a Ľublino. Bitka sa odohrala aj v megatržnici Food City na predmestí Moskvy, kde je 346.000 m2 maloobchodných priestorov a 300.000 m2 moderných skladov a kam denne zavíta okolo 10.000 ľudí.