< sekcia Zahraničie
V Moskve je po silnom jarnom snežení rekordne teplo
Aj Petrohrad v utorok zaznamenal prvý deň v roku s teplotou 30 stupňov Celzia a teplotné rekordy z roku 1955 prekonali tiež merania v mestách Kostroma a Perm.
Autor TASR
Moskva 19. mája (TASR) - Moskvu a niekoľko oblastí európskej časti Ruska zasiahla rekordná vlna horúčav. Podľa predpovedí meteorológov letné teploty budú v hlavnom meste pokračovať až do nadchádzajúceho víkendu. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Ruské hydrometeorologické centrum Fobos uviedlo, že Moskva v utorok prekonala teplotný rekord z roku 1979, keď teploty dosiahli 30,6 stupňov Celzia. Intenzívne horúčavy očakávajú do piatka, pričom popoludňajšie maximá sa budú pohybovať okolo 32 stupňov Celzia.
Náhle horúčavy nasledujú z hľadiska počasia po nezvyčajne búrlivej jari. Koncom apríla totiž Moskva zažila zriedkavo silné sneženie, keď snehové zrážky prekonali denný rekord spred takmer 150 rokov.
Aj Petrohrad v utorok zaznamenal prvý deň v roku s teplotou 30 stupňov Celzia a teplotné rekordy z roku 1955 prekonali tiež merania v mestách Kostroma a Perm.
Na rozdiel od Moskvy, kde bude teplo pokračovať, Petrohrad do stredy večera čaká rýchly príchod studeného frontu od Baltského mora a pokles teploty na 15 stupňov. Južné Rusko zasiahli naopak silné búrky, prívalové povodne a zosuvy bahna.
Ruské hydrometeorologické centrum Fobos uviedlo, že Moskva v utorok prekonala teplotný rekord z roku 1979, keď teploty dosiahli 30,6 stupňov Celzia. Intenzívne horúčavy očakávajú do piatka, pričom popoludňajšie maximá sa budú pohybovať okolo 32 stupňov Celzia.
Náhle horúčavy nasledujú z hľadiska počasia po nezvyčajne búrlivej jari. Koncom apríla totiž Moskva zažila zriedkavo silné sneženie, keď snehové zrážky prekonali denný rekord spred takmer 150 rokov.
Aj Petrohrad v utorok zaznamenal prvý deň v roku s teplotou 30 stupňov Celzia a teplotné rekordy z roku 1955 prekonali tiež merania v mestách Kostroma a Perm.
Na rozdiel od Moskvy, kde bude teplo pokračovať, Petrohrad do stredy večera čaká rýchly príchod studeného frontu od Baltského mora a pokles teploty na 15 stupňov. Južné Rusko zasiahli naopak silné búrky, prívalové povodne a zosuvy bahna.