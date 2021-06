V Moskve neposkytnú preventívnu zdravotnú starostlivosť nezaočkovaným

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva 18. júna (TASR) - V moskovských nemociach nebudú dočasne poskytovať preventívnu zdravotnú starostlivosť ľudom, ktorí neboli zaočkovaní proti koronavírusu. Neodkladná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná naďalej všetkým občanom bez ohľadu na to, či boli zaočkovaní alebo nie. V piatok to oznámil tlačový orgán mesta, informovali agentúra Interfax a portál Meduza.io.Nové pravidlá sa netýkajú plánovanej hospitalizácie pacientov s onkologickými a hematologickými ochoreniami, ako aj pacientov s kontraindikáciami pre očkovanie a poskytovania paliatívnej starostlivosti.Naopak, počkať si budú musieť ľudia s chorobami a stavmi, ktoré nie sú život ohrozujúce, nevyžadujú neodkladnú starostlivosť a odklad jej poskytnutia na určitý čas nebude mať za následok zhoršenie stavu pacienta, prípadne ohrozenie jeho života a zdravia.V Moskve i v celom Rusku v posledných dňoch zaznamenali prudký nárast počtu infikovaných novým koronavírusom. Za uplynulých 24 hodín pribudlo v ruskej metropole 9056 nakazených, čo je najviac od začiatku pandémie, oznámilo v piatok krízové centrum. Od vypuknutia pandémie ochorelo v Moskve takmer 1,3 milióna obyvateľov.V Rusku zaznamenali za 24 hodín 17.262 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od 1. februára.Moskovský starosta Sergej Sobianin v piatok vo vysielaní televízie Pervyj kanal uviedol, že vysoko infekčný variant delta, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v Indii, spôsobil 89,3 percenta nových prípadov nákazy v ruskom hlavnom meste. Podľa neho je agresívnejší a preto sa šíri rýchlejšie. Najhoršie podľa Sobianina je to, že človek musí mať v porovnaní s variantom, ktorý sa objavil na začiatku pandémie v čínskom meste Wu-chan, takmer dvojnásobne vyššiu hladinu protilátok, aby nákaze odolal.