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V Moskve odhalili pamätnú tabuľu Dzeržinskému
Vôbec sa nespomína jeho pôsobenie v Čeke (VČK), ktorú založil v roku 1917 a podieľala sa na politických represiách.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Na fasáde bývalej budovy Najvyššej rady národného hospodárstva na Slavianskom námestí v Moskve v piatok odhalili pamätnú tabuľu Felixovi Dzeržinskému, ktorý po boľševickom prevrate vytvoril a viedol komunistickú tajnú políciu. TASR o tom píše podľa agentúry TASS.
Na tabuli je Dzeržinskij označený ako „významný štátnik“ a „iniciátor industrializácie krajiny“. Vôbec sa nespomína jeho pôsobenie v Čeke (VČK), ktorú založil v roku 1917 a podieľala sa na politických represiách.
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili prvý podpredseda vlády Denis Manturov, poradca prezidenta Vladimir Medinskij, predseda Moskovskej mestskej dumy Alexej Šapošnikov a predseda Verejnej rady FSB Vasilij Titov.
Medinskij vyhlásil, že Dzeržinskij „bol jedným z tých idealistických romantikov; čokoľvek robil, robil to úprimne a venoval tomu všetok svoj čas“.
„Musíme sa snažiť pamätať si. Oslavovať úspechy a chyby. A vyvodiť závery. Pretože ak si nebudeme pamätať našu históriu, určite budeme všetky naše chyby opakovať... Odhalenie takýchto pamätných dosiek je veľmi dobrý skutok. Toto je naša pamäť,“ pripomenul.
Felix Dzeržinskij po zrušení Všeruskej mimoriadnej komisie pri Rade ľudových komisárov RSFSR (Čeka) až do svojej smrti v roku 1926 viedol nástupnícku Štátnu politickú správu (GPU) a OGPU, z ktorej vznikol NKVD a potom KGB.
Považuje sa za architekta „Červeného teroru“ boľševikov a počet vtedy popravených sa odhaduje na 50.000 až 200.000 ľudí. „Železný Felix“ sa podieľal aj na vytvorení pracovných táborov, až po jeho smrti z nich vznikol rozsiahly systém známy ako gulag.
Na tabuli je Dzeržinskij označený ako „významný štátnik“ a „iniciátor industrializácie krajiny“. Vôbec sa nespomína jeho pôsobenie v Čeke (VČK), ktorú založil v roku 1917 a podieľala sa na politických represiách.
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili prvý podpredseda vlády Denis Manturov, poradca prezidenta Vladimir Medinskij, predseda Moskovskej mestskej dumy Alexej Šapošnikov a predseda Verejnej rady FSB Vasilij Titov.
Medinskij vyhlásil, že Dzeržinskij „bol jedným z tých idealistických romantikov; čokoľvek robil, robil to úprimne a venoval tomu všetok svoj čas“.
„Musíme sa snažiť pamätať si. Oslavovať úspechy a chyby. A vyvodiť závery. Pretože ak si nebudeme pamätať našu históriu, určite budeme všetky naše chyby opakovať... Odhalenie takýchto pamätných dosiek je veľmi dobrý skutok. Toto je naša pamäť,“ pripomenul.
Felix Dzeržinskij po zrušení Všeruskej mimoriadnej komisie pri Rade ľudových komisárov RSFSR (Čeka) až do svojej smrti v roku 1926 viedol nástupnícku Štátnu politickú správu (GPU) a OGPU, z ktorej vznikol NKVD a potom KGB.
Považuje sa za architekta „Červeného teroru“ boľševikov a počet vtedy popravených sa odhaduje na 50.000 až 200.000 ľudí. „Železný Felix“ sa podieľal aj na vytvorení pracovných táborov, až po jeho smrti z nich vznikol rozsiahly systém známy ako gulag.