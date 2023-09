V Moskve odhalili sochu Dzeržinského, šéfa sovietskej tajnej polície

Moskva 11. septembra (TASR) - V Rusku v pondelok odhalili sochu zakladateľa sovietskej tajnej polície Felixa Dzeržinského. Pamätník pred sídlom Služby vonkajšej rozviedky (SVR) v Moskve je podľa tlačovej agentúry AFP prejavom štátnej "plazivej nostalgie" po bývalom Sovietskom zväze (ZSSR), informuje TASR.



Dzeržinskij, prezývaný Železný Felix, viedol po boľševickom prevrate v roku 1917 tajnú políciu Čeka do roku 1922, po jej zrušení až do svojej smrti v roku 1926 bol šéfom Štátneho politického riaditeľstva (GPU). Organizoval tisícky zatknutí a popráv a bol jedným z architektov tzv. červeného teroru.



Nová socha je o niečo menšou kópiou staršej, ktorá stála pred sídlom niekdajšieho Výboru štátnej bezpečnosti (KGB) na moskovskom námestí Lubianka viac ako 30 rokov, než ju v roku 1991 počas rozpadu ZSSR strhli.



Šéf SVR Sergej Naryškin počas slávnostného odhalenia ocenil Dzeržinského ako "symbol svojej doby" a "etalón krištáľovej čestnosti". "Až do konca zostal verný svojim ideálom - ideálom dobra a spravodlivosti," povedal Naryškin.



Od minuloročného útoku Ruska na Ukrajinu Moskva zadržala a uväznila stovky ľudí v rámci zásahov, ktoré podľa kritikov Kremľa pripomínajú represie zo sovietskych čias. Nostalgia za veľmocenským postavením Moskvy vzrástla za vlády prezidenta Vladimira Putina, ktorý opakovane označuje ZSSR za silu dobra, ktorá v druhej svetovej vojne porazila nacizmus.