V Moskve odštartovala pesničková súťaž Intervízia
Koncept Intervízie nie je nový – podobná súťaž existovala už počas studenej vojny ako kultúrna protiváha Západu a priestor na propagáciu umelcov z krajín sovietskeho bloku.
Autor TASR
Moskva 20. septembra (TASR) - V Rusku v sobotu večer odštartovala hudobná súťaž s názvom Intervízia. Táto udalosť je ruským rivalom medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia, z ktorej však Rusko vylúčili po tom, ako pred vyše tromi rokmi napadlo Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin označil Intervíziu za udalosť, ktorá má prispieť k zachovaniu kultúrnej identity. Súťaže sa nezúčastnili žiadni umelci z členských štátov Európskej únie. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
Súťaž sa začala o 20.30 h miestneho času (19.30 h SELČ) v koncertnej sále Live Arena v ruskom hlavnom meste. Vo videopríhovore k účastníkom z vyše 20 krajín vrátane Brazílie, Indie, Číny, Uzbekistanu, a Kazachstanu Putin vyhlásil, že hlavnou témou udalosti je „rešpektovanie tradičných hodnôt a rôznych kultúr“. Rusko očakáva vysokú sledovanosť.
Za Rusko súťažil spevák Jaroslav Dronov známy ako Šaman, ktorý sa preslávil piesňou „Ja russkij“ („Som Rus“) oslavujúcou Kremeľ a inváziu na Ukrajinu.
Pôvodne sa malo súťaže zúčastniť dvadsaťtri krajín vrátane Spojených štátov. Americkú reprezentáciu mala zastupovať austrálska popová speváčka Vasiliki Karagiorgos, známa ako Vassy, ktorá má americké občianstvo. Na poslednú chvíľu však zo súťaže odstúpila. Organizátori to pripísali údajnému „bezprecedentnému politickému tlaku zo strany austrálskej vlády“. Vassy bola náhradníčkou za amerického speváka B. Howarda, ktorý svoju účasť odvolal ešte v stredu pre „nepredvídateľné rodinné dôvody“.
Prítomní boli aj Dima Bilan, víťaz Eurovízie z roku 2008, a Polina Gagarinová, finalistka súťaže z roku 2015. O víťazovi rozhodne medzinárodná porota zložená zo zástupcov zúčastnených krajín.
K udalosti sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý udalosť podľa agentúry TASS sledoval z hľadiska. Podľa ministra sú iniciatívy, akou je Intervízia, po celom svete „veľmi žiadané“.
Koncept Intervízie nie je nový – podobná súťaž existovala už počas studenej vojny ako kultúrna protiváha Západu a priestor na propagáciu umelcov z krajín sovietskeho bloku. Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jej obnovenie vo februári, a to v podobe, aby bola konkurenciou európskej súťaži. Eurovízia bola obľúbená aj u divákov v Rusku, kde sa v roku 2009 aj konala.
