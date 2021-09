Komunisti v Moskve zorganizovali protest proti výsledkom volieb

Moskva 25. septembra (TASR) - Približne 1000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo protestu proti výsledkom ruských volieb, ktorý v centre Moskvy zorganizovala Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF). Moskovská polícia označila akciu za nezákonnú a žiadala, aby sa ľudia rozišli, informoval portál Meduza.io.



Demonštranti žiadali okrem neuznania výsledkov elektronického hlasovania aj prepustenie politických väzňov, pričom skandovali, že "Jednotné Rusko ukradlo mandáty" a že voľby neuznávajú.



Moskovská polícia vyzvala demonštrantov, aby sa rozišli a dodržiavali v čase pandémie odstupy. V snahe prehlušiť heslá, ktoré demonštranti skandovali, polícia na Puškinovom námestí púšťala rôzne patriotické piesne.



Líder KPRF Gennadij Ziuganov sa na proteste nezúčastnil, pretože sa má v sobotu stretnúť spolu s ostatnými lídrami strán, ktoré sa dostali do parlamentu, s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ruská televízna stanica Dožď tiež informovala, že polícia za uplynulých 24 hodín zatkla približne 60 členov KPRF, medzi ktorými sú aj poslanci moskovskej mestskej Dumy, či kandidáti na poslancov do ruskej štátnej Dumy.



Polícia okrem toho od piatku 24. septembra "oblieha" aj moskovské sídlo KPRF, ako aj vchody do moskovskej mestskej Dumy. Z tohto dôvodu niekoľko komunistov nemohlo tieto budovy opustiť a museli tam nocovať. Pre televíziu Dožď to uviedol bývalý poslanec Štátnej dumy strany KPRF Denis Parfionov.



Protesty proti výsledkom volieb zorganizovali komunisti v sobotu aj v iných ruských mestách, napríklad v Ufe, či Jekaterinburgu. Týchto demonštrácií sa však zväčša zúčastnilo len niekoľko desiatok ľudí.



Podobnú akciu zorganizovali ruskí komunisti v Moskve aj v pondelok 20. septembra. Tohto protestu sa vtedy zúčastnilo asi 300 ľudí a zaobišiel sa bez incidentov.



Voľby v Rusku sa konali v dňoch 17. – 19. septembra. Obyvatelia si volili poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konali doplňujúce voľby do mestskej Dumy.



Parlamentné voľby vyhrala vládnuca strana Jednotné Rusko, ktoré v Štátnej dume získalo 324 kresiel z celkových 450. Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF) získala druhý najväčší počet kresiel, a to 57.