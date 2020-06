V Moskve opäť otvorili reštaurácie, škôlky či posilňovne

Moskva 23. júna (TASR) - V Moskve sa v utorok znovu začali otvárať reštaurácie, knižnice, materské školy, plavecké bazény či posilňovne, ktoré boli od konca marca zatvorené v dôsledku pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Uvoľnenie opatrení avizoval už pred dvoma týždňami starosta Moskvy Sergej Sobianin. Najskôr zrušil len nariadenie, v súlade s ktorým mali občania zostávať doma okrem nevyhnutných prípadov. Neskôr, minulý týždeň, sa už v ruskom hlavnom meste mohli otvoriť zubné kliniky, múzeá a prevádzku obnovili aj vonkajšie priestory kaviarní a reštaurácií.



Moskovské úrady informovali, že tamojší denný prírastok nakazených v ostatných týždňoch klesol z vyše 2000 na približne 1000 infikovaných denne. V utorok z ruskej metropole hlásili 1081 nových prípadov infekcie.



V Moskve dosiaľ celkovo zaevidovali 216.095 prípadov nákazy koronavírusom, čo predstavuje približne 36 percent z prípadov zaznamenaných v celom Rusku (vyše 599.000). V hlavnom meste zároveň v dôsledku nákazy zomrelo vyše 3600 ľudí, zatiaľ čo v celom Rusku si koronavírus vyžiadal dovedna vyše 8300 obetí.



Rozhodnutie uvoľniť v Moskve epidemiologické opatrenia aj napriek vysokým denným prírastkom nakazených si vyslúžilo pomerne rozsiahlu kritiku.



Mnohí ho totiž vnímajú ako politicky motivované a súvisiace s celoštátnym hlasovaním o ústavných zmenách, po ktorých prijatí by prezident Vladimir Putin mohol teoreticky zotrvať vo vedení krajiny až do roku 2036. Toto hlasovanie sa uskutoční 1. júla.



Na Červenom námestí v Moskve sa zároveň už v stredu bude konať slávnostná vojenská prehliadka na počesť Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorá mala pôvodne prebehnúť už 9. mája, no pre pandémiu koronavírusu ju odložili.