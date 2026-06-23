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V Moskve otvorili múzeum obetí genocídy z Veľkej vlasteneckej vojny
Výstava zahŕňa 18 tematických sekcií – napr. o blokáde Leningradu, represívnych operáciách na území súčasného Ruska a zločinoch proti sovietskemu civilnému obyvateľstvu.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - V priestoroch bývalého Múzea histórie gulagov (táborov nútenej práce za éry Sovietskeho zväzu) otvorili v pondelok múzeum venované obetiam genocídy počas Veľkej vlasteneckej vojny, informoval exilový spravodajský nezávislý web Meduza, píše TASR.
Otvorenie múzea sa 22. júna konalo len „pre vybranú skupinu ľudí“ vrátane ruského exministra kultúry a súčasného poradcu ruského prezidenta Vladimira Medinského, ktorý je autorom kontroverzných učebníc o moderných ruských dejinách. Podľa Medinského je nové múzeum „veľmi dôležitým miestom, ktoré rozpráva tú časť dejín, ktorá sa tradične nezverejňovala“.
Výstava zahŕňa 18 tematických sekcií – napr. o blokáde Leningradu, represívnych operáciách na území súčasného Ruska a zločinoch proti sovietskemu civilnému obyvateľstvu.
Koncept „genocídy sovietskeho ľudu“ sa stal súčasťou oficiálnej ruskej politiky až v posledných rokoch: počas existencie ZSSR nebol zakotvený právne ani historiograficky, od roku 2020 ho však aktívne presadzuje vedenie Vyšetrovacieho výboru. Ruské súdy už za genocídu označili viaceré nacistické zločiny spáchané na území bývalého Sovietskeho zväzu a Moskva v rokoch 2025 a 2026 prijala zákony, ktoré chránia tento výklad dejín vrátane trestov za jeho popieranie.
Pôvodné Múzeum histórie gulagov bolo na jeseň 2024 zatvorené „na dobu neurčitú“, oficiálne pre údajné porušenie pravidiel o požiarnej bezpečnosti. Podľa medializovaných správ boli jedným z dôvodov aj sťažnosti na expozície s názvom Represie.
Koncom februára 2026 sa v médiách objavila správa, že Múzeum histórie gulagov bude premenované na Múzeum pamiatky obetí genocídy sovietskeho ľudu. V apríli bola predchádzajúca expozícia úplne demontovaná a nová obsahovala odkazy na špeciálnu vojenskú operáciu, čo je v Rusku oficiálne označenie pre vojnu, ktorú vo februári 2022 rozpútala Moskva na Ukrajine.
Múzeum histórie gulagov založil v roku 2001 novinár a spisovateľ Anton Antonov-Ovsejenko, ktorý v stalinských táboroch strávil viac ako 13 rokov.
Podobný obrat v zameraní múzea postihlo aj múzeum Perm-36 v rovnomennom meste, venované Veľkému teroru (obdobie masových stalinských čistiek v rokoch 1937-38), ktoré sa zmenilo na múzeum Federálnej služby pre výkon trestov (FSIN). Expozícia sa zameriava na „obzvlášť nebezpečných zločincov a recidivistov“.
Otvorenie múzea sa 22. júna konalo len „pre vybranú skupinu ľudí“ vrátane ruského exministra kultúry a súčasného poradcu ruského prezidenta Vladimira Medinského, ktorý je autorom kontroverzných učebníc o moderných ruských dejinách. Podľa Medinského je nové múzeum „veľmi dôležitým miestom, ktoré rozpráva tú časť dejín, ktorá sa tradične nezverejňovala“.
Výstava zahŕňa 18 tematických sekcií – napr. o blokáde Leningradu, represívnych operáciách na území súčasného Ruska a zločinoch proti sovietskemu civilnému obyvateľstvu.
Koncept „genocídy sovietskeho ľudu“ sa stal súčasťou oficiálnej ruskej politiky až v posledných rokoch: počas existencie ZSSR nebol zakotvený právne ani historiograficky, od roku 2020 ho však aktívne presadzuje vedenie Vyšetrovacieho výboru. Ruské súdy už za genocídu označili viaceré nacistické zločiny spáchané na území bývalého Sovietskeho zväzu a Moskva v rokoch 2025 a 2026 prijala zákony, ktoré chránia tento výklad dejín vrátane trestov za jeho popieranie.
Pôvodné Múzeum histórie gulagov bolo na jeseň 2024 zatvorené „na dobu neurčitú“, oficiálne pre údajné porušenie pravidiel o požiarnej bezpečnosti. Podľa medializovaných správ boli jedným z dôvodov aj sťažnosti na expozície s názvom Represie.
Koncom februára 2026 sa v médiách objavila správa, že Múzeum histórie gulagov bude premenované na Múzeum pamiatky obetí genocídy sovietskeho ľudu. V apríli bola predchádzajúca expozícia úplne demontovaná a nová obsahovala odkazy na špeciálnu vojenskú operáciu, čo je v Rusku oficiálne označenie pre vojnu, ktorú vo februári 2022 rozpútala Moskva na Ukrajine.
Múzeum histórie gulagov založil v roku 2001 novinár a spisovateľ Anton Antonov-Ovsejenko, ktorý v stalinských táboroch strávil viac ako 13 rokov.
Podobný obrat v zameraní múzea postihlo aj múzeum Perm-36 v rovnomennom meste, venované Veľkému teroru (obdobie masových stalinských čistiek v rokoch 1937-38), ktoré sa zmenilo na múzeum Federálnej služby pre výkon trestov (FSIN). Expozícia sa zameriava na „obzvlášť nebezpečných zločincov a recidivistov“.