Moskva 7. mája (TASR) - Moskovské Múzeum modernej ruskej histórie otvorilo začiatkom apríla výstavu s názvom "NATO. Kronika krutosti", ktorá návštevníkom ukazuje, ako aktivita Severoatlantickej aliancie (NATO) a jej spolupráca s Ukrajinou údajne viedli až k invázii na Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia zamestnancov múzea.



Výstava je venovaná dejinám NATO a začína bombardovaním japonských miest Hirošimy a Nagasaki Spojenými štátmi v roku 1945, napriek tomu, že NATO bolo založené až o štyri roky neskôr. Vymenúva tiež bombardovania Juhoslávie v roku 1999, vojny v Iraku, Vietname a Afganistane a takisto vzťah NATO s Ukrajinou, ktorý podľa múzea "viedol až k terajšiemu konfliktu".



Medzi exponáty patria maľby ranených detí a plačúcich žien, fotografie protestov proti NATO, ktoré sa konali v Európe, protitankový raketomet britskej výroby, ktorý údajne použili ukrajinské jednotky, či mapy ukazujúce to, kam až na územie Ruska dokážu doletieť rakety NATO, ako uviedol hlavný historik múzea Fjodor Kokin.



Výstavu navštívilo doposiaľ 14.000 ľudí, pričom je obzvlášť populárna pred blížiacim sa 9. májom, kedy Rusi oslavujú Deň víťazstva. Vstupné je zadarmo, čo podľa AFP v Moskve nie je bežné.



Názory návštevníkov múzea sa rôznia. Niektorí si ju pochvaľujú, no podľa učiteľky biológie Alexandry, ktorá nechcela zverejniť svoje priezvisko, je výstava "fušerskou robotou a jej návšteva stratou času". V knihe návštev, kde podľa múzea môžu ľudia otvorene vyjadriť svoj názor, návštevníci výstavu označujú ako "otrasnú propagandu v sovietskom štýle" a žiadajú mier na Ukrajine.



Podľa AFP Kremeľ považuje NATO za existenčnú hrozbu, pričom ruský prezident Vladimir Putin obviňuje Spojené štáty, že používajú Ukrajinu ako nástroj na zatiahnutie Ruska do konfliktu. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Kremeľ rovnako zakázal alebo pozastavil činnosť nezávislých spravodajských služieb, pričom ruské štátne médiá v zvýšenej miere vysielajú protizápadnú a protiukrajinskú propagandu.