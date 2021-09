V Moskve preveria výsledky elektronického hlasovania vo voľbách

Moskva 22. septembra (TASR) - V Moskve nezávisle preveria výsledky elektronického hlasovania vo víkendových parlamentných a regionálnych voľbách, ktoré sa konali v celom Rusku. V stredu to oznámil šéf štábu pre monitorovanie volieb v Moskve Alexej Venediktov, informovali agentúry RIA Novosti a TASS.



Podľa Venediktova nariadil štáb technikom, aby elektronické hlasy preverili a doručili štábu protokol, na základe ktorého sa overí, či elektronické hlasy súhlasia s výsledkami volieb.



Venediktov zároveň požiadal Ústrednú volebnú komisiu, aby uchovala papierové podklady, ktoré by sa využili v prípade, ak by sa výsledky nezhodovali.



Výsledky previerky by mali byť známe do 27. septembra a budú publikované aj na internete.



Podpredseda moskovskej mestskej volebnej komisie Dmitrij Reut však spresnil, že nepôjde o prepočítavanie hlasov. To totiž môže nariadiť iba súd.



Elektronické hlasovanie využili približne dva milióny Moskovčanov. Výsledky tohto hlasovania však boli zverejnené oveľa neskôr ako v iných regiónoch, v ktorých prebiehalo. Sčítanie elektronických hlasov sa predĺžilo preto, že voliči mali možnosť hlasovať aj opakovane. Túto možnosť v Moskve využilo okolo 300.000 ľudí, čím sa predĺžil čas na spracovanie hlasov, píše portál Meduza.io.



Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova previerka elektronického hlasovania v Moskve pomôže zvýšiť dôveru vo výsledky volieb. "Je to demonštrácia absolútnej transparentnosti (volieb)," uviedol Peskov.



Voľby v Rusku sa konali v dňoch 17. – 19. septembra. Obyvatelia si volili poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konali doplňujúce voľby do mestskej Dumy.



Moskovskí voliči mohli využiť elektronické hlasovanie vo všetkých uvedených prípadoch.