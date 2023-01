V Moskve, pri pietnom mieste obetiam útoku v Dnipre, zadržali 4 ľudí

Moskva/Praha 18. januára (TASR) - Ruská polícia zadržala v utorok v Moskve najmenej štyroch ľudí, ktorí prišli k improvizovanému pamätníku obetiam raketového útoku na bytový dom v ukrajinskom meste Dnipro. Podľa očitého svedka políciu privolali aktivisti provládneho nacionalistického hnutia známeho ako SERB.



Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na ruský spravodajský web SOTA citujúci očitých svedkov zatýkania.



Ruské oslobodzovacie hnutie - známejšie ako SERB - je nacionalistická prokremeľská politická skupina pôsobiaca v Rusku a na Ukrajine. Je známa svojimi provokáciami proti ruskej opozícii a financovaná a ovládaná ruskými bezpečnostnými zložkami.



Spomínané pietne miesto vzniklo pri pamätníku ukrajinskej spisovateľke Laryse Kosačovej na Ukrajinskom bulvári neďaleko železničnej stanice Kijevskij vokzal, z ktorej odchádzajú vlaky smerom do východnej a strednej Európy.



Na mieste je zarámovaná fotografia rumoviska, ktoré zostalo po zničenom dome, mnoho kvetov i plyšových hračiek, informovala britská stanica BBC.



Agentúra DPA uviedla, že napriek existujúcim rizikám sa niekoľko okoloidúcich pri pamätníku zastavilo, pričom viacerí sa aj rozplakali.



BBC objasnila, že od invázie ruskej armády na Ukrajinu vo februári minulého roku sú verejné protivojnové akcie v Rusku veľmi zriedkavé pre represie, ktoré hrozia ich účastníkom a organizátorom.



DPA dodala, že už niekoľko mesiacov sa v Rusku takmer nevyskytli žiadne väčšie protestné zhromaždenia, aj keď naďalej dochádza k protestným akciám jednotlivcov, ktorým za to hrozí prinajmenšom trest v správnom konaní.



Útok na mesto Dnipro sa odohral 14. januára počas ďalšej vlny raketových útokov, keď ruská armáda na Ukrajinu vypálila desiatky rakiet rôznych typov.



V súvislosti so zásahom deväťposchodového bytového domu v Dnipre prišlo o život 45 ľudí vrátane šiestich detí.



Zranenia utrpelo 79 ľudí – medzi nimi aj 16 detí. Ďalších 20 obyvateľov domu je stále nezvestných.



Záchranná a pátracia operácia bola ukončená v utorok popoludní. V meste vyhlásili trojdňový smútok.



Podľa ukrajinského letectva dom zasiahla raketa Ch-22 vypustená z bombardéra s dlhým doletom, pričom úplne zničila viac ako 200 bytov.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že raketový útok bol vykonaný "na vojenský systém velenia a riadenia Ukrajiny". Zopakovalo tiež, že ruská armáda "neútočí na bytové domy".



Pamätník spisovateľke, poetke, literárnej kritičke a jednému zo symbolov ukrajinskej kultúry Laryse Petrivne Kosačovej-Kvitkovej, známej pod umeleckým pseudonymom Lesia Ukrajinka, bol v Moskve odhalený v roku 2006.