V Moskve protestovali ženy mužov bojujúcich na Ukrajine

Moskva 3. júna (TASR) - Skupina žien protestovala v pondelok v Moskve pred budovou ruského ministerstva obrany. Žiadali návrat svojich partnerov naverbovaných do boja na Ukrajine a stretnutie s novým ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Pred budovou ministerstva sa zišlo približne 15 žien, pričom niektoré prišli aj s malými deťmi. V rukách držali ručne písané plagáty, na ktorých žiadali návrat manželov a partnerov.



"Žiadame, aby ste zavolali ministra obrany," uviedla jedna zo žien a kľakla si na jedno koleno, keď ju policajt požiadal, aby zložila svoj transparent. Niektoré zo žien tiež držali plagát, na ktorom Belousova vyzývali, aby s nimi hovoril.



Jedna zo žien, ktorá sa predstavila ako Paulína, neskôr zverejnila video, na ktorom hovorí: "Skladáme naše transparenty, pretože nám sľúbili, že za nami príde predstaviteľ ministerstva."



Skupiny žien v Rusku už celé mesiace usporadúvajú sporadicky protesty v snahe vyvinúť tlak na úrady v súvislosti s návratom ich manželov, synov či bratov mobilizovaných do bojov na Ukrajine.



Ruské úrady doposiaľ povoľovali ženám protestovať v centre Moskvy, pričom sa zdalo, že si nechcú pohnevať príbuzných mužov bojujúcich na Ukrajine. Najnovší protest sa však konal po tom, čo ruské úrady zaradili na zoznam tzv. zahraničných agentov hnutie Cesta domov (Puť domoj), ktoré bojuje za návrat mužov mobilizovaných v roku 2022 do vojny na Ukrajine. To naznačuje možnú zmenu v oficiálnom postoji Ruska, domnieva sa AFP.



Čiastočnú mobilizáciu vyhlásil v roku 2022 prezident Vladimir Putin. Išlo o nepopulárny krok, v dôsledku ktorého odišlo z krajiny množstvo mužov.