V Moskve rozdali prvých päť aút z očkovacej lotérie

Moskva 24. júna (TASR) - V Moskve v stredu rozdali prvých päť aút z očkovacej lotérie, do ktorej sa mohli zapojiť obyvatelia mesta, ktorí sa dali zaočkovať proti koronavírusu, informovala agentúra Interfax.



"Prvých päť áut bolo rozdaných... Do lotérie sa mohli zapojiť všetci ľudia, ktorí sa dali zaočkovať prvou dávkou vakcíny od 14. do 20. júna," píše sa vo vyhlásení operatívneho štábu mesta na kontrolu situácie s koronavírusom.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že ďalšie losovania prebehnú 30. júna, 7. a 14 júla.



Moskva k usporiadaniu automobilovej lotérie pre zaočkovaných obyvateľov pristúpila začiatkom júna v snahe urýchliť očkovaciu kampaň. Každý týždeň bude vylosovaných päť výhercov automobilov v hodnote približne milióna rubľov (11.500 eur).



Okrem toho Moskva minulý týždeň nariadila povinné očkovanie pre ľudí pracujúcich predovšetkým vo sfére služieb, v školstve, zdravotníctve a v mnohých iných odvetviach. Po vzore Moskvy zavádzajú toto povinné očkovanie postupne aj v iných oblastiach Ruska.



Epidemiologická situácia v Moskva za začala v priebehu minulého týždňa výrazne zhoršovať, keď mesto niekoľko dní po sebe zaznamenalo rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom. Podľa moskovského primátora sa približne 90 percent tamojších prípadov týka nákazy variantom delta, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Indii.