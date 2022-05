V Moskve sa konala skúška vojenskej prehliadky pred Dňom víťazstva

Ruskí kozáci pochodujú počas nácviku vojenskej prehliadky ku Dňu víťazstva nad fašizmom v Moskve v sobotu 7. mája 2022. Vojenská prehliadka sa bude konať v pondelok 9. mája na moskovskom Červenom námestí pri príležitosti 77. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Foto: TASR/AP

Moskva 7. mája (TASR) - Na moskovskom Červenom námestí sa v sobotu konala skúška pondelňajšej vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. TASR správu prevzala od agentúr AP a AFP.Počas skúšky Červeným námestím pochodovali vojenské jednotky zoradené do formácií, za nimi nasledovali samohybné delá. Rusi predviedli aj balistickú strelu typu RS-24 Jars, pričom nad hlavami účastníkov prelietavali bojové lietadlá a helikoptéry.Vojenská prehliadka sa uskutoční celkovo v 28 ruských mestách. Najväčšia z nich bude v Moskve, kde sa predstaví 11.000 vojakov, 131 vojenských vozidiel a 77 vojenských vrtuľníkov a lietadiel.Osem stíhačiek typu Mig-29 nad Červeným námestím vytvorí písmeno "Z", ktoré sa stalo prejavom podpory ruskej agresie na Ukrajine, píše AFP. Na podujatí prednesie prejav ruský prezident Vladimir Putin.Kremeľ minulý týždeň oznámil, že na vojenskú prehliadku nepozval žiadnych zahraničných lídrov, dokonca ani bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý je blízkym spojencom Putina. Na prehliadke sa z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu neplánujú zúčastniť ani diplomati západných krajín akreditovaní v Rusku.Viacerí nemenovaní americkí a západní predstavitelia sa podľa AFP začali prikláňať ku scenáru, že Putin by 9. mája mohol oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine, čo by mu umožnilo plnú mobilizáciu ruských záložných síl. Kremeľ tieto špekulácie však poprel.