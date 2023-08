V Moskve sa začal medzinárodný veľtrh vojenskej techniky Army 2023

Moskva 14. augusta (TASR) - V ruskom kongresovom a výstavnom centre Patriot Park pri Moskve sa v pondelok začal sedemdňový medzinárodný veľtrh vojenskej techniky "Army 2023". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin vo videopríhovore na otvorení veľtrhu povedal, že Rusko je pripravené na vojenskú spoluprácu so všetkými štátmi, ktoré chcú brániť svoje "národné záujmy". Na to im podľa neho Rusko ponúka najnovšie prieskumné systémy, vysoko presné zbrane a robotiku a "široký výber moderných zbraní všetkých druhov a typov".



Putin venoval osobitnú pozornosť technológii leteckých dronov. "Tento trend sa aktívne rozvíja vo vojenskej aj civilnej sfére," povedal šéf Kremľa.



Rusko od februára 2022 vedie útočnú vojnu proti Ukrajine a opakovane jej územie bombarduje strelami s plochou dráhou letu, raketami a bezpilotnými lietadlami. V dôsledku vysokých nákladov na vojnu a medzinárodných sankcií je ruské hospodárstvo v hlbokej kríze. Dovoz sa zdražil, zatiaľ čo príjmy z exportu ropy a plynu klesli.



Prvý veľtrh Army sa uskutočnil v roku 2015, teraz ho otvoril ruský minister obrany Sergej Šojgu so svojím bieloruským rezortným kolegom Viktorom Chreninom.



Podľa ruských štátnych médií na ňom vystavuje 1500 domácich zbrojárskych spoločností 28.500 výrobkov. Zastúpených je aj 85 zahraničných spoločností zo siedmich krajín.



Na rozličných podujatiach v rámci tohtoročného fóra potvrdilo svoju účasť takmer 60 krajín, uviedlo ruské ministerstvo obrany.



Spoločnosť Rosoboronexport ako najväčší ruský štátny výrobca a predajca zbraní už údajne s jedným nemenovaným zahraničným partnerom zmluvu v hodnote viac ako 500 miliónov dolárov.



Časť veľtrhu bude aj na cvičisku ruských pozemných síl Alabino a na vojenskom letisku Kubinka v Moskovskej oblasti. Od 15. do 17. augusta bude fórum otvorené pre odborníkov, zahraničné štátne delegácie či vedecké a obchodné aktivity, od 18. do 20. augusta bude prístupné pre verejnosť.