Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Zahraničie

V Moskve sa začali oslavy Dňa víťazstva, Putin vystúpi s prejavom

.
Na snímke oslavy Dňa víťazstva v Moskve. Foto: TASR/AP

Rusko si tento rok pripomenie 81. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom slávnostnou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v zredukovanom formáte.

Autor TASR
Moskva 9. mája (TASR) - Oslavy Dňa víťazstva pripomínajúceho koniec druhej svetovej vojny sa v sobotu začali na Červenom námestí v ruskom hlavnom meste Moskva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Independent.

Rusko si tento rok pripomenie 81. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom slávnostnou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v zredukovanom formáte. Prehliadka sa začala podľa plánu o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ). Na námestie dorazil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vystúpi s prejavom. Putin prišiel na námestie v sprievode bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka.

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Toto prímerie má zahŕňať tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny.

Prvýkrát sa napriek tomu neuskutoční tradičná prehliadka vojenskej techniky na Červenom námestí, nebude sa konať ani pochod Nesmrteľného pluku. Dôvodom je „aktuálna operačná situácia“ a obavy z ukrajinských útokov hlboko na ruskom území. Nad Moskvou však preletia akrobatické tímy a na záver lietadlá Su25 vytvoria na oblohe ruskú trikolóru. Skromnejšie budú aj oslavy v regiónoch.

Po iné roky na Červenom námestí defilovalo množstvo tankov a inej veľkej aj malej vojenskej techniky.

Deviateho mája vypli úrady v Moskve aj mobilný internet. Úrady uviedli, že je to potrebné „na zaistenie bezpečnosti osláv Dňa víťazstva“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním