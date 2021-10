V Moskve sa začína pilotné testovanie školákov

Moskva 13. októbra (TASR) – Od štvrtka sa v desiatich školách v Moskve začne pilotné testovanie žiakov na koronavírus SARS-CoV-2. Ako v stredu informovala agentúra Interfax, na testovanie detí nebude potrebný súhlas rodičov.



Predpokladá sa, že takýmto testovaním detí by sa mohlo zabrániť prechodu škôl na dištančné vyučovanie v situácii, keď v Moskve stúpa počet nakazených. Uviedla to podľa Interfaxu šéfka moskovského operatívneho štábu Anastasija Rakovová.



Dodala, že testovať sa bude raz za dva týždne. Ak bude mať niektoré z detí pozitívny výsledok rýchlotestu, bude sa musieť ešte na poliklinike celkovej prehliadke a testu PCR.



Žiaci, ktorí sa nebudú chcieť podrobovať rýchlotestom, budú v škole predkladať negatívny výsledok PCR testu z polikliniky alebo súkromnej kliniky.



Na základe tohto pilotného projektu potom moskovská radnica posúdi možnosť zorganizovania testovania aj v iných vzdelávacích zariadeniach.



V Moskve od polovice septembra stúpa počet nakazených covidom, a to aj medzi deťmi. Podľa radnice v septembri ochorelo 2,5-krát viac školopovinných detí ako v auguste a za posledný mesiac bolo s covidom hospitalizovaných vyše 280 detí v školskom veku.



Od 11. októbra je vo veľkých nákupných centrách a klientských centrách štátnych úradov v Moskve možné dať si urobiť rýchlotest na covid.



Celoštátny operatívny štáb pre boj s pandémiou v stredu informoval, že za posledných 24 hodín zaregistroval v krajine 28.717 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a ďalších 984 úmrtí na covid. Interfax dodal, že v oboch prípadoch ide o nová maximá od začiatku pandémie v Rusku.