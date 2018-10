V Moskve si pripomenuli pamiatku obetí politických čistiek

V Moskve bolo v rokoch 1937-38 popravených viac ako 30.000 ľudí a v Sovietskom zväze bolo vtedy na smrť odsúdených 1,250 milióna ľudí.

Moskva 29. októbra (TASR) - Pamiatku obetí politických represálií si v pondelok pripomenuli ich príbuzní či dobrovoľníci čítaním ich mien pri Soloveckom kameni na Lubianskom námestí v centre ruskej metropoly. Informovala o tom agentúra Interfax.



Akcia sa volala Prinavrátenie mien a spočívala v čítaní mien obetí tzv. veľkých čistiek, zvaných aj "veľký teror", pričom len z Moskvy ich bolo viac ako 40.000.



Čítanie mien sa začalo o 10.00 h, podujatie sa skončilo o 22.00 h. Dobrovoľníci prečítali postupne vždy meno, priezvisko, vek, povolanie, dátum vykonania popravy.



Ako prvá mená začala čítať výkonná riaditeľka mimovládnej neziskovej organizácie na ochranu ľudských práv Memorial, Jelena Žemkovová.



Vo svojom krátkom príhovore predtým uviedla, že dnešný deň "pripomína tragické stránky v dejinách krajiny, keď boli mnohí ľudia úmyselne falošne obvinení zo zločinov, zastrelení alebo poslaní do táborov nútených prác, do exilu a do táborov osobitného určenia".



Dodala, že "presný počet ľudí vystavených represiám stále nie je známy".



Citovala následne zo záznamov združenia Memorial, podľa ktorých v Moskve bolo v rokoch 1937-38 popravených viac ako 30.000 ľudí a v Sovietskom zväze bolo vtedy na smrť odsúdených 1,250 milióna ľudí.



"Boli zastrelení tajne, my spomienku na nich urobíme verejnou," zdôraznila.



Koordinátor hnutia Ľavicový front Sergej Udaľcov pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy označil akciu Prinavrátenie mien za veľmi dôležitú. "Tieto stránky dejín treba využiť na to, aby sme sa vyhli chybám z minulosti... Epocha bezprávia a krutosti sa nesmie zopakovať," zdôraznil.



Niektorí z prítomných podľa Echa Moskvy vyhlasovali, že politickí väzni sú v Rusku aj v súčasnosti.



Na akcii sa podľa stanice Echo Moskvy zúčastnili aj veľvyslanec EÚ v Rusku Markus Ederer a ďalších 30 veľvyslancov a diplomatov z členských krajín EÚ i z ďalších štátov, ktorí položili kvety k Soloveckému kameňu a uctili si tak pamiatku obetí politických represií.



Akcia sa koná vždy 29. októbra, v predvečer Dňa pamiatky obetí politických represií. Uplynulých 11 rokov býval jej dejiskom vždy parčík pri Soloveckom kameni na Lubianskom námestí.



Agentúra Interfax pripomenula, že pondelkové podujatie bolo ohrozené. Moskovské úrady totiž 19. októbra odvolali svoje povolenie pre tohtoročné zhromaždenie - pre opravy elektrických rozvodov a stavebné práce v danej lokalite. Ako náhradné miesto moskovská radnica ponúkla námestie pri Stene smútku - pamätníku obetí politických represií na Triede Andreja Sacharova. Organizátori však tento návrh odmietli. Postoj radnice narazil aj na kritiku veľkej časti verejnosti. Neskôr sa však obe strany dohodli, že akcia sa predsa len uskutoční pri Soloveckom kameni.



Tento pamätník pozostáva zo žulového balvana, ktorý sa pôvodne nachádzal na móle v obci Soloveckij, kde bol v rokoch 1919-33 Solovecký tábor osobitného určenia (SLON) - najväčší pracovný a trestný tábor na Soloveckých ostrovoch. V rokoch 1937-39 sa na ostrovoch nachádzala Solovecká väznica zvláštneho určenia (STON).