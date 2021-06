V Moskve sprísňujú opatrenia, začnú aj s revakcináciou obyvateľstva

Moskva 22. júna (TASR) - Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Moskve v utorok sprísnili opatrenia, plánujú tiež začať s revakcináciou tých obyvateľov, ktorí sa zaočkovali pred viac ako šiestimi mesiacmi, informovali agentúry TASS a portál Meduza.io.



Od pondelka 28. júna bude napríklad povolený vstup do moskovských reštaurácií a kaviarní len tým ľudom, ktorí sú zaočkovaní, v posledných šiestich mesiacoch prekonali COVID-19 alebo majú negatívny PCR test nie starší ako tri dni. Tieto informácie budú musieť hostia preukázať platným QR-kódom, pričom starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že nebudú akceptované nijaké papierové potvrdenia alebo certifikáty.



Okrem toho sa môže na koncertoch, predstaveniach, športových zápasoch či iných hromadných podujatiach zúčastniť maximálne 500 divákov, a to bez ohľadu na to, či sa konajú v exteriéri alebo v interiéri. Toto ohraničenie sa však môže zmeniť v prípade, ak organizátori podujatia povolia vstup iba ľudom s vyššie spomínanými QR-kódmi.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Kremeľ podporuje všetky rozhodnutia moskovského primátora súvisiace so sprísňovaním opatrení.



Okrem toho portál Meduza.io informoval, že mesto plánuje čoskoro začať aj s revakcináciou obyvateľstva. Týkať sa to bude predovšetkým tých, ktorí boli zaočkovaní pred viac ako šiestimi mesiacmi. Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško už skôr avizoval, že v čase zhoršenej epidemiologickej situácie bude potrebná revakcinácia obyvateľstva každých šesť mesiacov a v čase priaznivej epidemiologickej situácie každých 12 mesiacov.



Minulý týždeň nariadila Moskva povinné očkovanie pre ľudí pracujúcich predovšetkým vo sfére služieb, v školstve, zdravotníctve a v mnohých iných odvetviach. Po vzore Moskvy zavádzajú toto povinné očkovanie postupne aj v iných oblastiach Ruska.



Epidemiologická situácia v Moskva za začala v priebehu minulého týždňa výrazne zhoršovať, keď mesto niekoľko dní po sebe zaznamenalo rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom. Podľa moskovského primátora sa približne 90 percent tamojších prípadov týka nákazy variantom delta, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Indii.