V Moskve súdili dvojicu divadelníčok pre obvinenie z podpory terorizmu

Moskva 20. mája (TASR) - V Moskve sa v pondelok konal súdny proces s dramatičkou Jevgenijou Berkovičovou a divadelnou režisérkou Svetlanou Petrijčukovou, ktoré obvinili z ospravedlňovania terorizmu v ocenenej hre "Finist, statočný sokol". Tento prípad poukazuje na klesajúcu umeleckú slobodu v Rusku, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Zatknutie Berkovičovej a Petrijčukovej vlani v máji otriaslo ruskou umeleckou komunitou, ktorá je pod tlakom Kremľa od roku 2022, keď Rusko začalo na Ukrajine nepriateľské akcie.



Ženy obvinili z ospravedlňovania terorizmu v ich hre z roku 2021 o ruských ženách, ktoré boli zlákané, aby sa vydali za bojovníkov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii a po návrate do Ruska boli súdené za terorizmus. Hra získala dve prestížne divadelné ocenenia Zlatá maska.



Berkovičová napísala aj básne kritizujúce ruskú vojenskú ofenzívu na Ukrajine. Jej priaznivci sa domnievajú, že za tieto verše ju môžu potrestať. Proces sa konal na vojenskom súde. Prokurátor obvinil ženy z "podpory extrémnych foriem islamu".



"Túto hru som pripravila, aby som zabránila terorizmu," uviedla Berkovičová a vznesené obvinenie odmietla. Opakovane požiadala súd, aby ju presunul do domáceho väzenia, aby sa mohla starať o svoje adoptované dospievajúce dcéry, ktoré sú zdravotne postihnuté.



Petrijčuková uviedla, že má mladšiu sestru a starých rodičov, ktorí sú na ňu odkázaní. "V hre nie je žiadne ospravedlňovanie terorizmu," povedala a taktiež poprela svoju vinu. Hra sa vyznačuje dokumentárnym štýlom a rozpráva príbeh ruských žien, ktoré boli online pripravované na to, aby sa pridali k IS.



Kremeľ však od spustenia ofenzívy na Ukrajine v roku 2022 dostal umelecké inštitúcie pod prísnejšiu kontrolu. Mnohé významné osobnosti ruského umenia medzitým opustili krajinu.



Viac ako 16.000 ľudí podpísalo internetovú petíciu, ktorú inicioval novinár Dmitrij Muratov, držiteľ Nobelovej ceny mieru, a ktorá vyzýva na stiahnutie obvinení voči obom ženám. "Sme proti tomu, aby režiséri, dramatici a všetci umelci boli v 21. storočí zatýkaní pre svoju prácu," uvádza sa v petícii.